У законі про перехідне правосуддя відсутнє поняття "колаборант", — Резніков

Від такої ідеї відмовилися, тому що під поняття "колаборант" можуть потрапити "нормальні люди".

У проекті закону про перехідне правосуддя, яке може бути використане при деокупації Криму і районів Донбасу, відмовилися від використання поняття "колаборант".

Про це розповів віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

На його думку, це дуже ризикована тема, у зв'язку з чим від такої термінології вирішили відмовитися, як і від ідеї прийняти окреме законодавство про колабораціонізм. Він також зазначив, що вивчення міжнародного досвіду показало, що з великою часткою імовірності під це поняття можуть потрапити "нормальні люди".

"Переважно люди на окупованій території є заручниками. Тому ми пропонуємо ввести градацію співпраці з окупаційними режимами", — додав Резніков.

Також законопроектом пропонується визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства.

Резніков заявляє, що проект закону щодо державної політики перехідного періоду є рамковим, він встановлює деякі принципи, а також вимагатиме ухвалення окремих профільних законів, зокрема, про амністію, вибори, люстрації і конвалідаціі.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що після реінтеграції окупованих територій Донбасу буде необхідно прийняти закони про амністію і про колаборантів.