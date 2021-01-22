В законе о переходном правосудии отсутствует понятие "коллаборант", – Резников

От такой идеи отказались, потому что под понятие "коллаборант" могут попасть "нормальные люди".

В проекте закона о переходном правосудии, которое может быть использовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, отказались от использования понятия "коллаборант".

Об этом рассказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться, как и от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме. Он также отметил, что изучение международного опыта показало, что с большой долей вероятности под это понятие могут попасть "нормальные люди".

"В своем большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами", – добавил Резников.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.

Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным, он устанавливает некие принципы, а также будет требовать принятия отдельных профильных законов, в частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после реинтеграции оккупированных территорий Донбасса необходимо будет принять законы об амнистии и о коллаборантах.