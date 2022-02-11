Встреча в Берлине: Ермак озвучил результаты переговоров советников "нормандской четверки" (видео)

Переговорщики подтвердили наличие Минских соглашений и необходимость их выполнения. По словам главы ОП, возможна разблокировка вопросов обмена пленными и открытием КПВВ на Донбассе.

Cоветники лидеров стран нормандского формата на встрече в Берлине 10 февраля подтвердили настроенность продолжать переговоры. Об этом заявил глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата в Берлине.

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"Сегодня была очередная дискуссия, все стороны подтвердили что мы настроены продолжать эти переговоры. Все были едины в том что надо разблокировать работу Трехсторонней контактной группы (по урегулированию конфликта на Донбассе). Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу", – сказал он.

Желания прийти к согласованию есть, но "произошло то, что произошло", продолжил Ермак.

"Мы продолжим работать и я думаю, что скоро встретимся снова. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили то, что у нас есть Минские соглашения и их надо выполнять", – заявил глава ОП.

Ермак надеется, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы гуманитарные вопросы, связанные с обменом пленными и открытием КПВВ, которые более года готовы с украинской стороны.

Отметим, что переговоры советников лидеров стран нормандского формата длились почти 9 часов.

"Мы готовы говорить 24 часа, чтобы достичь желаемого результата. А результата для Украины — это прекращение войны и возврат наших территорий", – заключил Ермак.

Кроме того, Ермак рассказал, что Украина ждет на следующей неделе визита канцлера Германии Олафа Шольца.

Встреча в Берлине

О втором раунде переговоров советников лидеров стран нормандского формата в Берлине договорились во время прошлой встречи советников "четверки" 26 января в Париже. Тогда переговоры длились 8,5 часа.

Глава ОП за неделю до встречи заразился коронавирусом, но успел выздороветь.

10 февраля в Берлине собрался тот же состав участников. Украину представил Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германии — Йенс Плетнер, от Франции — Эммануэль Бонн.

Во время брифинга 26 января глава ОП говорил о возможности обсуждения прямых переговоров с боевиками на Донбассе. Ермак уверял, что украинская делегация отстаивает национальные интересы.