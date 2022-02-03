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Ермак за неделю до встречи советников Нормандской четверки заразился коронавирусом

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Фото: РБК | Андрей Ермак заразился коронавирусом

Ранее Зеленский выразил надежду, что 10 февраля в Берлине стороны договорятся о проведении нормандских переговоров на уровне лидеров стран.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во второй раз заразился коронавирусом. Положительный результат теста чиновник получил сегодня, 3 февраля. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Ермак отметил, что он заболел "крайне не вовремя", так как следующая неделя "будет очень важной".

Предположительно, глава ОП имеет в виду встречу советников лидеров стран Нормандской четверки — Украины, России, Германии и Франции в Берлине, которая, по словам постоянного французского представителя Франции при ООН Николя де Ривьеры, состоится в следующий четверг, 10 февраля.

Отметим, что в ходе выступления в Верховной Раде 1 февраля президент Владимир Зеленский выразил надежду, что именно на этой встрече будет достигнута договоренность касательно проведения "нормандских" переговоров на уровне лидеров стран.

"Поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", — добавил Ермак, отметив, что, несмотря на болезнь, "продолжает работать, не останавливаясь".

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Пост Ермака о коронавирусе

Напомним, в последний раз Ермак болел COVID-19 в ноябре 2020 года. О своем диагнозе глава Офиса президента сообщил вслед за тем, как положительный тест получил Зеленский. Глава государства и руководитель его офиса проходили лечение в больнице "Феофания".

Примечательно, что сегодня, 3 февраля, Зеленский проводил переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщений о состоянии здоровья главы украинского государства на фоне заболевания Ермака Офис президента не распространял.

Также Фокус писал о том, как прошел первый раунд переговоров советников лидеров стран Нормандской четверки в Париже 26 января.