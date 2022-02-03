Єрмак за тиждень до зустрічі радників Нормандської четвірки заразився коронавірусом

Раніше Зеленський висловив сподівання, що 10 лютого у Берліні сторони домовляться про проведення нормандських переговорів на рівні лідерів країн.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вдруге заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту посадовець отримав сьогодні, 3 лютого. Про це він повідомив у своєму Facebook.

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Єрмак зазначив, що він захворів "вкрай не вчасно", оскільки наступний тиждень "буде дуже важливим".

Імовірно, голова ОП має на увазі зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки — України, Росії, Німеччини та Франції в Берліні, яка, за словами постійного французького представника Франції при ООН Ніколя де Рів'єри, відбудеться наступного четверга, 10 лютого.

Зазначимо, що під час виступу у Верховній Раді 1 лютого президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що саме на цій зустрічі буде досягнуто домовленості щодо проведення "нормандських" переговорів на рівні лідерів країн.

"Тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", — додав Єрмак, зазначивши, що, незважаючи на хворобу, "продовжує працювати, не зупиняючись".

[ + – ] Пост Єрмака про коронавірус

Нагадаємо, востаннє Єрмак хворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Про свій діагноз голова Офісу президента повідомив після того, як позитивний тест отримав Зеленський. Глава держави та керівник його офісу проходили лікування у лікарні "Феофанія".

Примітно, що сьогодні, 3 лютого, Зеленський проводив переговори з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Повідомлень про стан здоров'я глави української держави на тлі захворювання Єрмака Офіс президента не поширював.

Також Фокус писав про те, як пройшов перший раунд переговорів радників лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі 26 січня.