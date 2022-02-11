Зустріч у Берліні: Єрмак озвучив результати переговорів радників "нормандської четвірки" (відео)
Перемовники підтвердили наявність Мінських угод та необхідність їх виконання. За словами голови ОП, можливе розблокування питань обміну полоненими та відкриттям КПВВ на Донбасі.
Радники лідерів країн нормандського формату на зустрічі в Берліні 10 лютого підтвердили налаштованість продовжувати переговори. Про це заявив голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками переговорів зовнішньополітичних радників лідерів країн Нормандського формату в Берліні.
"Сьогодні була чергова дискусія, всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці переговори. Усі були єдині в тому, що треба розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи (щодо врегулювання конфлікту на Донбасі). Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу", — сказав він.
Бажання дійти погодження є, але "відбулося те, що сталося", продовжив Єрмак.
"Ми продовжимо працювати і я думаю, що незабаром зустрінемося знову. Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Усі підтвердили те, що ми маємо Мінські угоди і їх треба виконувати", — заявив глава ОП.
Єрмак сподівається, що на наступному засіданні ТКГ буде розблоковано гуманітарні питання, пов'язані з обміном полоненими та відкриттям КПВВ, які понад рік готові з української сторони.
Зазначимо, що переговори радників лідерів країн Нормандського формату тривали майже 9 годин.
"Ми готові говорити 24 години, щоб досягти бажаного результату. А результату для України — це припинення війни та повернення наших територій", — сказав Єрмак.
Крім того, Єрмак розповів, що Україна чекає наступного тижня на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Зустріч у Берліні
Про другий раунд переговорів радників лідерів країн нормандського формату в Берліні домовилися під час минулої зустрічі радників "четвірки" 26 січня в Парижі. Тоді переговори тривали 8,5 годин.
Глава ОП за тиждень до зустрічі заразився коронавірусом, але встиг одужати.
10 лютого у Берліні зібрався той самий склад учасників. Україну представив Андрій Єрмак, Росію — заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, Німеччини — Єнс Плетнер, від Франції — Еммануель Бонн.
Під час брифінгу 26 січня глава ОП говорив про можливість обговорення прямих переговорів із бойовиками на Донбасі. Єрмак запевняв, що українська делегація обстоює національні інтереси.