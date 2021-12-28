"Велика угода" щодо України між Заходом і Росією — це ненаукова фантастика, — Кулеба

Керівництво НАТО, як запевняє глава МЗС, не прийматиме "гарантії безпеки" від Москви, в яких прописано вимогу про нерозширення Альянсу за рахунок України.

Точкові домовленості між США та Росією можливі, проте велика угода між Вашингтоном і Москвою, зокрема з українського питання, заперечується. Про це в інтерв'ю РБК розповів голова МЗС Дмитро Кулеба.

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Журналіст поцікавився в міністра, чи існує ймовірність ухвалення "великої угоди" між США та Росією, яка враховуватиме кілька питань, зокрема щодо Донбасу.

Дмитро Кулеба нагадав, що востаннє можливу "велику угоду" між Білим домом і Кремлем обговорювали під час обрання президентом Дональдом Трампом, проте ці чутки швидко забуло суспільство.

Глава МЗС України також припустив, що США та Росія можуть досягти точкових домовленостей щодо певних питань, проте ухвалення великої угоди заперечується.

"Там (у "великій угоді" — ред.) пов'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакета", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, тому що він постійно розростатиметься і стає дедалі складнішим. "Велика угода" між Заходом і Росією — це ненаукова фантастика", — додав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ також сумнівається, що НАТО ухвалить висунуті російським МЗС "гарантії безпеки", які передбачають нерозширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок східних країн.

"Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалося, там є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, тому що ухвалити таку вимогу в будь-якій формі — це було б найбільшим приниженням США та НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", — підсумував Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ запропонувало НАТО взаємні гарантії безпеки. У документі Москва вимагає заперечити вступ України до Північноатлантичного Альянсу, а також припинити військову діяльність у країнах-партнерах.

24 грудня російські ЗМІ опублікували "український план десяти кроків" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, в якому окремим пунктом прописано внесення до Верховної Ради законопроєктів про імплементацію "формули Штайнмаєра" та проведення виборів до ОРДЛО з подальшою амністією.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чому Росія загрожує Україні великою війною.