США і Росія перебувають усього за 3,8 кілометра один від одного: як таке можливо (фото)

Учені назвали острови, які є найближчою точкою між Сполученими штатами Америки та Росією.

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Якщо поглянути на географічну карту, Росія і США здаються країнами, розташованими на величезній відстані. Однак учені стверджують, що на Землі є одна точка, де кордони країн знаходяться на відстані лише трохи менше ніж 4 кілометри, пише IFLScience.

Йдеться про два крихітні острови, розташовані в середині Берингової протоки на відстані всього 3,8 кілометра один від одного. На російській стороні розташований Великий Діомід, площа якого становить трохи більше ніж 10 квадратних кілометрів. Історично цей острів був домівкою для інупіатів, як і Малий Діомід, проте зараз на острові немає постійного населення, після того, як корінне населення острова насильно переселили на материкову частину Росії в 1948 році. Сьогодні на острові знаходиться лише метеостанція.

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Малий Діомід є меншим із двох островів і належить США. Дослідники зазначають, що площа острова становить лише близько 7 кілометрів, а станом на 2021 рік його населення становило всього 82 людини. Ця невелика кількість жителів проживає в одній спільноті під назвою Діомід, що розташована на західному боці острова, зверненому до Росії.

Вчені зазначають, що короткий проміжок між островами Діоміда також є місцем розташування міжнародної лінії зміни дат. Простими словами, попри крихітну відстань між островами, час на Великому Діоміді випереджає час на Малому Діоміді на 21 годину. У результаті два острови отримали кілька дуже слушних прізвиськ: великий — "Острів завтрашнього дня", а маленький — "Острів учорашнього дня".

Цей супутниковий знімок показує, наскільки крихітними є острови порівняно з материком Фото: Черное море

Якщо ви хочете здійснити подорож у часі між ними, ви теоретично можете також мандрувати єдиним місцем, де можна пройти між США і Росією. Річ у тім, що води, які розділяють острів, замерзають взимку. Однак ця подорож лише теоретично можлива, оскільки в реальності плавання між островами заборонено.

Однак так було не завжди. Близько 25 000 років тому на Землі був останній льодовиковий період, під час якого значна кількість води замерзла. У результаті рівень моря був на 91 метр нижчим, і, як наслідок, острови Діоміда взагалі не були б островами — вони були б частиною сухопутного мосту.

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