США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга: как такое возможно (фото)

Ученые назвали острова, которые являются ближайшей точкой между Соединенными штатами Америки и Россией.

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Если взглянуть на географическую карту, Россия и США кажутся странами, расположенными на огромном расстоянии. Однако ученые утверждают, что на Земле есть одна точка, где границы стран находятся на расстоянии лишь чуть менее 4 километров, пишет IFLScience.

Речь идет о двух крохотных островах, расположенных в середине Берингова пролива на расстоянии всего в 3,8 километра друг от друга. На российской стороне находится Большой Диомид, площадь которого составляет чуть более 10 квадратных километров. Исторически этот остров являлся домом для инупиатов, как и Малый Диомид, однако сейчас на острове нет постоянного населения, после того, как коренное население острова было насильственно переселено на материковую часть России в 1948 году. Сегодня на острове находится лишь метеостанция.

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Малый Диомид является меньшим из двух островов и принадлежит США. Исследователи отмечают, что площадь острова составляет всего около 7 километров, а по состоянию на 2021 год его население составляло всего 82 человека. Это небольшое количество жителей проживает в одном сообществе под названием Диомид, которое находится на западной стороне острова, обращенной к России.

Ученые отмечают, что короткий промежуток между островами Диомида также является местом расположения международной линии перемены дат. Простыми словами, несмотря на крохотное расстояние между островами, время на Большом Диомиде опережает время на Малом Диомиде на 21 час. В результате два острова получили несколько очень подходящих прозвищ: большой — "Остров завтрашнего дня", а маленький — "Остров вчерашнего дня".

Этот спутниковый снимок показывает, насколько крошечными являются острова по сравнению с материком Фото: NASA Earth Observatory

Если вы хотите совершить путешествие во времени между ними, вы теоретически можете также путешествовать по единственному месту, где можно пройти между США и Россией. Дело в том, что воды, разделяющие остров, замерзают зимой. Однако это путешествие лишь теоретически возможно, так как в реальности плавание между островами запрещено.

Однако так было не всегда. Около 25 000 лет назад на Земле был последний ледниковый период, во время которого значительное количество воды замерзло. В результате уровень моря был на 91 метр ниже, и, как следствие, острова Диомида вообще не были бы островами — они были бы частью сухопутного моста.

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