Більшу частину Росії пофарбували в жовто-синій: учені створили найповнішу карту річок світу (фото)

У новому дослідженні команда створила дивовижну мапу річкових систем, що показує, в який океан впадає кожна річка світу.

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Існує приказка про те, що "річки завжди досягають моря", проте наука спростовує це твердження. У новому дослідженні вчені створили напрочуд детальну мапу, що показує, в який океан впадає кожна річка світу, пише IFLScience.

Дивовижні карти були створені компанією Grasshopper Geography, відомою створенням карт, що висвітлюють басейни річок, які протікають на континенти Землі. У новому дослідженні вони працювали над створенням нового набору карт, що показує річки світу, розділені на океанські водозбірні басейни.

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За словами художника і засновника Grasshopper Geography, цифрового картографа Ротерта Шукса, тривалий час він шукав карти річок, які б показували, в який океан вони входили, але так і не зміг знайти їх. У результаті він прийняв рішення створити таку карту самому. Зазначимо, що цей проєкт все ще триває у фоновому режимі, а його старт відбувся кілька місяців тому.

Знадобилися сотні годин редагування даних і створення мап, однак тепер автори нарешті готові представити їх світу. Новий набір карт пропонує глобальну мапу світу, а також окремі розбивки за кількома країнами або окремими регіонами.

На думку команди, найдивовижніша ситуація з річковим дренажем виглядає в Сирії, Ефіопії, Мексиці, Ісландії, Австралії та Канаді. Не менш цікавим прикладом також є США: тут річки впадають у Тихий, Атлантичний та Північний Льодовитий океан. А на заході також є регіон, званий Великим басейном, який являє собою безстічний басейн — регіон, де річкова мережа повністю ізольована від світового океану.

Повна версія карти вище з легендою, що показує, де річки світу впадають в Атлантичний океан (зелений), Північний Льодовитий океан (синій), Тихий океан (помаранчевий) та Індійський океан (рожевий) Фото: Grasshopper Geography

Зазначимо, річки на карті позначені 5 кольорами, залежно від того, в який океан вони впадають, наприклад:

зелений — Атлантичний океан;

синій — Північний Льодовитий океан;

помаранчевий — Тихий океан;

рожевий — Індійський океан;

сірий — не впадають у жоден з океанів.

Гігантський безстічний басейн також охоплює більшу частину Західної та Центральної Азії. Науковці зазначають насамперед це пов'язано з наявністю Каспійського моря — найбільшої у світі внутрішньої водойми, що виснажує більшу частину Волги — найдовшої річки в Європі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили детальну карту морського дна найбільшого морського каньйону.