Україна готова до конструктивних переговорів з РФ, але на поступки Кремлю не піде, — Кулеба (відео)

Глава МЗС України вважає, що саме для Росії настав час йти на поступки, якщо вона хоче довести щиру зацікавленість у мирі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу заявив, що Україна готова йти на конструктивні переговори з Росією, проте не дозволить чинити тиск. За словами глави МЗС, такі переговори можливі з ініціативи Москви, повідомляє пресслужба МЗС України.

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"Україна готова до конструктивних переговорів, але ніхто не тиснутиме на нас, ніхто не буде ні до чого нас примушувати, тому що Україна вже зробила достатньо для миру. Тепер крок за Росією", — заявив міністр.

За його словами, саме Росія зараз має піти на поступки, щоб довести свою щиру зацікавленість у мирі, яку вона декларує останнім часом.

"Росія зробила низку заяв про те, що вона не хоче війни з Україною. Наголошую, що найкращий спосіб для Росії довести щирість цих слів — це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну", — заявив Кулеба.

Міністр переконаний, що Москва має відмовитися від будь-яких ідей дестабілізації ситуації в Україні за допомогою кібератак чи тиску на економіку, і найголовніше — має відвести війська та техніку від українських кордонів і перейти до дипломатичного врегулювання ситуації. Причому ці кроки деескалації, на думку Кулеби, Росія може зробити вже сьогодні.

На завершення глава МЗС наголосив, що говорити про закінчення російської агресії щодо України можна буде лише тоді, коли війська РФ повністю покинуть тимчасово окуповані Донбас і Крим, а Україна поверне дипломатичним шляхом усі свої території.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що Київ не має наміру йти на компроміси для умиротворення президента Росії Володимира Путіна. Він наголосив, що Україна заплатила 15 тис. життів для того, щоб самостійно вирішувати власне майбутнє і не дозволяти будь-кому змушувати йти на поступки.

Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК сказав, що з українського питання "велика угода" між Вашингтоном і Москвою неможлива. Проте міністр не відкидає того, що між двома країнами можуть бути "точкові домовленості".