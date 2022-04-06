Посольство Туреччини повернуло всіх співробітників до Києва після евакуації через війну

У відомстві повідомили, що повноцінно відновлюють свою роботу після евакуації до Чернівців.

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Посольство Туреччини в Україні повернулося до Києва та повертається до роботи в українській столиці. Після початку повномасштабної війни з Росією дипломатичне відомство евакуювало своїх співробітників до Чернівців, які стали їхнім логістичним центром. Про це вони повідомили у Facebook.

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Роботу установи в Києві розпочали з 6 квітня, включаючи надання консульських послуг.

"Дорогі наші громадяни та українські друзі. Тимчасово ми перенесли нашу діяльність у Чернівці, які перетворилися на наш логістичний центр у роботі. А сьогодні ми повернулися до свого дому, до Києва. Від завтрашнього дня (6 квітня, — Ред.) ми продовжимо нашу роботу, включаючи надання консульських послуг, у нашому будинку за адресою вул. Панаса Мирного, 22", — сказано в повідомленні.

11 березня турецьке посольство заявило, що їде з Києва та переносить свою роботу на захід України до Чернівців.

Нагадаємо, перед і після початку російського вторгнення в Україну дипломатичні відомства евакуювали своїх співробітників із Києва до західних регіонів країни чи до інших держав.

Крім того, за день до початку війни, 23 лютого, Росія евакуювала всіх своїх співробітників посольств в Одесі, Львові та Києві. Перед цим російські дипломати спалювали документи та зняли російські прапори з будівлі.