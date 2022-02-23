Спалили документи та зняли триколор: посольства РФ у Києві, Львові й Одесі спорожніли (відео)

За інформацією журналістів, російські посольства у Києві, Одесі та Львові припинили свою роботу.

У Києві, Одесі та Львові російських дипломатів евакуювали і зараз там порожньо. Крім того, напередодні співробітники посольств щось палили на території дипломатичних відомств у всіх трьох містах України, а також забрали російський триколор над будинками. Про це повідомляє канал "Україна 24".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російське посольство в Києві

Правоохоронці повідомили кореспондентці Анастасії Кримовій, що всі російські дипломати залишили посольство та поїхали до Росії. Будівля російського дипломатичного відомства оточена поліцією і Нацгвардією, але звідти вже ніхто не виходить і не заходить. Також повідомляється, що прапор Росії на будівлю посольства вже не висить. За кілька днів до від'їзду російських дипломатів очевидці помітили дим над будинком, співробітники посольства спалювали якісь папери, передбачається, що це були документи.

Російське посольство у Львові

За словами кореспондентки зі Львова Оксани Лабойко, під російським консульством ситуація є спокійною. Територію відомства охороняє нацгвардія. Але вона не змогла відповісти на запитання, чи перебувають ще російські дипломати всередині посольства. Проте на будівлі більше не висить російський триколор, хоч 22 лютого він майорів над дипломатичним відомством. Напередодні жителі Львова також помітили дим, що йшов із території посольства Росії, хтось з очевидців викликав рятувальників, але їх на територію не пустили. За словами журналістки, на дзвінок домофону ніхто зі співробітників не відповідає, як і на телефонні дзвінки вже кілька днів.

Російське посольство в Одесі

Кореспондентка з Одеси Діана Федотова розповіла, що територія біля консульства Росії є порожньою. За її словами, у дворі немає жодного автомобіля, а на будівлі опущені ролети на вікнах. Увечері 22 лютого одесити знімали на відео, як двоє невідомих чоловіків палили якісь папери під деревами. Пожежних вони не викликали. Консульство не приймає громадян ще з 21 листопада, з будівлі зняли прапор Росії, але нам досі висить герб країни. Сьогодні всі російські дипломати покинули посольство Росії в Одесі, із самого ранку помітили машини, які виїжджали з території будівлі. На місці залишилися лише нацгвардійці, які охороняють будівлю.

Нагадаємо, 23 лютого Росія почала евакуювати своїх дипломатів із російських посольств у трьох містах України. Міністерство закордонних справ Росії пояснило свої дії "нападами на російських дипломатів" та "активним розкручуванням маховика русофобії" в Україні з початку 2014 року.

Раніше, 12 лютого МЗС Росії підтвердило, що евакуює російських дипломатів з України. Речниця відомства Марія Захарова заявила, що Україна й інші країни готують провокації.