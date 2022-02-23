Росія почала евакуювати з України всіх дипломатів (відео)

МЗС РФ пояснило такий крок "нападами на російських дипломатів" та "активним розкручуванням маховика русофобії" в Україні.

Міністерство закордонних справ Росії розпочало евакуацію співробітників усіх дипломатичних представництв в Україні. Про це пише російське агентство ТАРС із посиланням на коментар посольства РФ у Києві.

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"Евакуація персоналу вже розпочалася", — зазначили дипломати.

[ + – ] Співробітники посольства РФ вантажать валізи в машини.

Скільки всього людей вивезуть, у посольстві не уточнили. На одному з відео в соцмережах видно, як співробітники посольства РФ вантажать валізи в машини. До евакуації дипперсоналу підключили мікроавтобус, він виїхав із посольства.

[ + – ] Деякі виїжджають на мікроавтобусі

В МЗС РФ зазначили, що дипмісії в Україні з 2014 року "зазнавали нападів і провокацій, а дипломати ставали об'єктами агресивних дій". Міністерство вважає, що в Україні "дедалі активніше розкручується маховик русофобії".

Про початок евакуації дипломатів РФ з України стало відомо ще 12 лютого цього року. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова пояснила це "можливими провокаціями Києва чи третіх країн".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 лютого 2022 року говорив, що інформація про евакуацію російських дипломатів може використовуватися для звинувачення України в якихось агресивних діях.

Нагадаємо, що Держдеп США 21 лютого закликав громадян Сполучених Штатів негайно покинути Україну через загрозу військового вторгнення РФ.