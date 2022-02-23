Россия начала эвакуировать из Украины всех дипломатов (видео)

МИД РФ объяснило такой шаг "нападениями на российских дипломатов" и "активным раскручиванием маховика русофобии" в Украине.

Министерство иностранных дел России приступило к эвакуации сотрудников всех дипломатических представительств в Украине. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на комментарий посольства РФ в Киеве.

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"Эвакуация персонала уже началась", — отметили дипломаты.

[ + – ] Сотрудники посольства РФ грузят чемоданы в машины

Сколько всего человек вывезут, в посольстве не уточнили. На одном из видео в соцсетях видно, как сотрудники посольства РФ грузят чемоданы в машины. К эвакуации дипперсонала подключили микроавтобус, он выехал из посольства.

[ + – ] Некоторые выезжают на микроавтобусе

В МИД РФ отметили, что дипмиссии в Украине с 2014 года "подвергалась нападениям и провокациям, а дипломаты становились объектами агрессивных действий". Министерство считает, что в Украине "все активнее раскручивается маховик русофобии".

О начале эвакуации дипломатов РФ из Украины стало известно еще 12 февраля этого года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила это "возможными провокациями Киева или третьих стран".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 февраля 2022 года говорил, что информация об эвакуации российских дипломатов может использоваться для обвинения Украины в неких агрессивных действиях.

Напомним, что Госдеп США 21 февраля призвал граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть Украину из-за угрозы военного вторжения РФ.