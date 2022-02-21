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Мир Российско-украинская война

Угроза нападения РФ: Госдеп США призвал американцев экстренно покинуть Украину

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Фото: Getty Images | Посольство Штатов в Украине приказали переместить из Киева во Львов

Ситуация с безопасностью в Украине, по информации ведомства, непредсказуема и может обостриться в любой момент. Коммерческие авиаперевозки могут ограничить из-за военных операций России.

Госдепартамент призвал граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Граждане США должны покинуть Украину, используя коммерческие или частные услуги, из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России, заявили в Госдепе.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться без предупреждения", — сказано в заявлении.

Госдеп полагает, что любые военные операции РФ могут серьезно ограничить коммерческие авиаперевозки.

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Госдеп перенес посольство США из Киева во Львов

Государственный департамент США 12 февраля приказал дипломатам, которые не занимают критически важные должности, выехать из Киева из-за угроз военной атаки России. Тем, кто решит остаться, Госдеп рекомендовал проявлять повышенную осторожность из-за преступности, гражданских беспорядков и потенциальных боевых действий.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен говорил о возможности вторжения России в Украину в любой момент.

Фокус 15 февраля писал о решении американского правительства временно перенести посольство Штатов в Украине из Киева во Львов. Такой шаг ведомство пояснило общей потенциальной угрозой безопасности от вторжения РФ в Украину.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что дипломатам перед отъездом из Киева приказывали уничтожить компьютеры, сетевое оборудование и демонтировать все телефоны.