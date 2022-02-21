Угроза нападения РФ: Госдеп США призвал американцев экстренно покинуть Украину
Ситуация с безопасностью в Украине, по информации ведомства, непредсказуема и может обостриться в любой момент. Коммерческие авиаперевозки могут ограничить из-за военных операций России.
Госдепартамент призвал граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Граждане США должны покинуть Украину, используя коммерческие или частные услуги, из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России, заявили в Госдепе.
"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться без предупреждения", — сказано в заявлении.
Госдеп полагает, что любые военные операции РФ могут серьезно ограничить коммерческие авиаперевозки.
Государственный департамент США 12 февраля приказал дипломатам, которые не занимают критически важные должности, выехать из Киева из-за угроз военной атаки России. Тем, кто решит остаться, Госдеп рекомендовал проявлять повышенную осторожность из-за преступности, гражданских беспорядков и потенциальных боевых действий.
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен говорил о возможности вторжения России в Украину в любой момент.
Фокус 15 февраля писал о решении американского правительства временно перенести посольство Штатов в Украине из Киева во Львов. Такой шаг ведомство пояснило общей потенциальной угрозой безопасности от вторжения РФ в Украину.
Американская газета The Wall Street Journal писала, что дипломатам перед отъездом из Киева приказывали уничтожить компьютеры, сетевое оборудование и демонтировать все телефоны.