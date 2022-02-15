Вашингтон прокомментировал перенос посольства США во Львов, — Госдеп

По словам секретаря Госдепа Энтони Блинкена, этот шаг никоим образом не подрывает поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Федеральное правительство США приняло решение временно перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов из-за "резкого ускорения наращивания российских войск" возле украинских границ, сообщает Государственный департамент США.

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По словам секретаря Госдепа Энтони Блинкена, во Львов также направится весь оставшийся дипломатический персонал, который продолжит взаимодействие с украинским правительством.

"Эти разумные меры предосторожности никоим образом не подрывают нашу поддержку или нашу приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима",— заявил Блинкен.

Секретарь отметил, что главным приоритетом для США является безопасность американцев во всем мире, и конечно же представителей дипломатических миссий в разных уголках земли. Поэтому Госдеп постоянно анализирует ситуацию по безопасности дипломатов США, для того чтобы определить "когда благоразумие диктует изменения" местонахождения дипмиссий.

В то же время представитель госдепартамента США Нед Прайс, комментируя перемещение американского посольства во Львов сообщил, что это решение не говорит о конкретных угрозах сотрудникам посольства. По его словам, этот шаг всего лишь обусловлен общей потенциальной угрозой безопасности в связи с возможным российским вторжением в Украину.

Стоит добавить, что согласно данным The Wall Street Journal, Госдеп США поручил сотрудникам перед отъездом уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать все телефоны в киевском посольстве. Издание пишет, что эти меры сделают здание посольства США в Киеве непригодным для дальнейшего использования в качестве дипломатического объекта.

Напомним, что Госдеп США распорядился об эвакуации всех американских дипломатов из Киева, которые не занимают критически важные должности. Это решение было принято на фоне потенциальной угрозы вторжения РФ в Украину.

Правительство Великобритании начала процесс эвакуации половины своих дипломатов из Украины. Тем не менее, как сообщил телеканал Sky News, британское посольство в Киеве "остается открытым и продолжит выполнять важную работу".