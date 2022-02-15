Вашингтон прокоментував перенесення посольства США до Львова, — Держдеп

За словами секретаря Держдепу Ентоні Блінкена, цей крок ніяк не підриває підтримку та прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України.

Федеральний уряд США ухвалив рішення тимчасово перенести своє посольство в Україні з Києва до Львова через "різке прискорення нарощування російських військ" біля українських кордонів, повідомляє Державний департамент США.

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За словами секретаря Держдепу Ентоні Блінкена, до Львова також попрямує весь дипломатичний персонал, що залишився, який продовжить взаємодію з українським урядом.

"Ці розумні запобіжні заходи ніяк не підривають нашу підтримку або нашу відданість Україні. Наша відданість суверенітету та територіальній цілісності України непохитна", — заявив Блінкен.

Секретар зазначив, що пріоритетом для США є безпека американців у всьому світі, і звичайно представників дипломатичних місій у різних куточках землі. Тому Держдеп постійно аналізує ситуацію з безпеки дипломатів США, щоб визначити "коли розсудливість диктує зміни" місцеперебування дипмісій.

Водночас представник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи переміщення американського посольства до Львова, повідомив, що це рішення не говорить про конкретні загрози співробітникам посольства. За його словами, цей крок лише обумовлений загальною потенційною загрозою безпеці через можливе російське вторгнення в Україну.

Варто додати, що згідно з даними The Wall Street Journal, Держдеп США доручив співробітникам перед від'їздом знищити мережеве обладнання та комп'ютери, а також демонтувати всі телефони в київському посольстві. Видання пише, що ці заходи зроблять будинок посольства США в Києві непридатним для подальшого використання як дипломатичний об'єкт.

Нагадаємо, що Держдеп США розпорядився про евакуацію всіх американських дипломатів із Києва, які не займають критично важливих посад. Це рішення було ухвалили на тлі потенційної загрози вторгнення РФ до України.

Уряд Великобританії розпочав процес евакуації половини своїх дипломатів з України. Проте, як повідомив телеканал Sky News, британське посольство в Києві "залишається відчиненим і продовжить виконувати важливу роботу".