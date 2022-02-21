Загроза нападу РФ: Держдеп США закликав американців екстрено покинути Україну

Ситуація з безпекою в Україні, за інформацією відомства, є непередбачуваною і може загостритися будь-якої миті. Комерційні авіаперевезення можуть обмежити через військові операції Росії.

Держдепартамент закликав громадян Сполучених Штатів негайно залишити Україну. Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

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Громадяни США повинні покинути Україну, використовуючи комерційні або приватні послуги, через загрозу воєнних дій з боку Росії, заявили в Держдепі.

"Ситуація з безпекою в Україні, як і раніше, залишається непередбачуваною у всій країні й може погіршитися без попередження", — сказано в заяві.

Держдеп вважає, що будь-які військові операції РФ можуть серйозно обмежити комерційні авіаперевезення.

[ + – ] Держдеп переніс посольство США з Києва до Львова

Державний департамент США 12 лютого наказав дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, виїхати з Києва через погрози військової атаки Росії. Тим, хто вирішить залишитися, Держдеп рекомендував виявляти підвищену обережність через злочинність, громадянські заворушення та потенційні бойові дії.

Глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен говорив про можливість вторгнення Росії в Україну будь-якої миті.

Фокус 15 лютого писав про рішення американського уряду тимчасово перенести посольство Штатів в Україні з Києва до Львова. Такий крок відомство пояснило загальною потенційною загрозою безпеці від вторгнення РФ до України.

Американська газета The Wall Street Journal писала, що дипломатам перед від'їздом з Києва наказували знищити комп'ютери, мережеве обладнання та демонтувати всі телефони.