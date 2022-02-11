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Політика Російсько-українська війна

Російське вторгнення в Україну розпочнеться будь-якої миті, — держсекретар США

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Блінкен, Росія, загроза, вторгнення, Україна
Ентоні Блінкен

Американська влада закликає своїх громадян негайно покинути Україну на тлі зростання ризиків російського військового вторгнення.

Росія спрямувала додаткові сили до кордону з Україною і може розпочати вторгнення будь-коли, зокрема під час зимових Олімпійських ігор, заявив у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен. Він сказав, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність свого посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту США до американських громадян в Україні негайно покинути країну, повідомляє USA Today.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо спостерігати дуже тривожні ознаки російської ескалації, враховуючи прибуття нових сил до кордону з Україною", — заявив Блінкен на пресконференції в австралійському місті Мельбурн.

"Як ми вже говорили раніше, ми знаходимося у вікні, коли вторгнення може початися у будь-який час, і щоб було зрозуміло, зокрема під час Олімпійських ігор", — підкреслив Блінкен.

Росія, яка має понад 100 000 військовослужбовців біля кордонів України, відкидає звинувачення Заходу в тому, що вона може планувати вторгнення на територію сусіда. Зимові Олімпійські ігри відбуватимуться у Пекіні до 20 лютого 2022 року.

Великобританія заявила в четвер, що "найнебезпечніший момент" у протистоянні Заходу з Москвою здається неминучим, оскільки Росія провела військові навчання в Білорусії та на Чорному морі після нарощування своїх сил поблизу України.

Державний департамент США закликав американців, які перебувають в Україні, негайно покинути країну через те, що він назвав посиленням погроз воєнних дій Росії, а Блінкен заявив, що Вашингтон продовжить згортати своє посольство.

"Ми продовжимо цей процес, і ми також чітко дали зрозуміти, що будь-які американські громадяни, які залишаються в Україні, повинні покинути Україну зараз", — сказав Блінкен.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США Джо Байден сказав, що не відправлятиме американські війська в Україну для евакуації своїх громадян, оскільки це загрожує "світовою війною". Натомість він закликав громадян США залишити українську територію самостійно.

З'явилися кадри перекидання Росією у бік українського кордону чеченського полку "Північ".

Наприкінці січня 2022 року Росія розпочала навчання Чорноморського флоту, в яких бере участь понад два десятки кораблів.