Російський чорноморський флот розпочав навчання в Чорному морі (відео)

Повідомляється, що кораблі російського морського флоту вийшли з бази окупованого Севастополя та російського міста Новоросійськ. Раніше було відомо, що навчання морського флоту Росії відбудеться у січні-лютому. Крім Чорного моря, вони пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та Тихому океані.

Чорноморський флот Росії розпочав великі військові навчання у Чорному морі в середу, 26 січня. На навчання вийшло кілька корабельних груп і понад 20 кораблів. У складі будуть задіяні різні види морських суден і катери. Про це передає російське інформаційне агентство Інтерфакс із посиланням на Чорноморський флот РФ.

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"Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики", — сказано в повідомленні ЧФ.

За даними штабу ЧФ Росії, кораблі вийшли з бази, що знаходиться в окупованому Севастополі в Криму, а також із російського міста Новоросійськ у Краснодарському краї. Після цього кораблі вирушили до призначених районів Чорного моря.

"На переході до призначених районів екіпажі кораблів проведуть низку навчань і тренувань з організації зв'язку, безпечного маневрування в районах з інтенсивним судноплавством, організації протиповітряної оборони в морі", — заявили в російському ЧФ.

На навчання вийшли вже понад 20 суден, до акваторії Чорного моря вийшли кораблі, бойові катери та судна забезпечення флоту в складі корабельних угруповань, заявили у штабі флоту.

Раніше повідомлялося, що в січні-лютому пройде серія військово-морських навчань Росії. Вони пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану й у Тихому океані. Загалом планується залучити понад 140 кораблів і суден забезпечення, 1 000 одиниць військової техніки та понад 10 тисяч військових.

Основною метою навчань назвали "відпрацювання дій сил ВМФ та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також щодо протидії військовим загрозам РФ з морських та океанських напрямків".

Фокус писав про те, що Росія проводить військові навчання з КНР та Іраном на тлі можливого вторгнення в Україну. Навчання пройдуть в Індійському океані із залученням 10 кораблів. Вони охоплять 17 тисяч квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко анонсував у Білорусі спільні з Росією військові навчання. Вони пройдуть на кордоні з Україною та країнами Європейського Союзу. Таке рішення Лукашенко пояснив розжареною ситуацією навколо Білорусі.