РФ проводить спільні морські навчання з КНР та Іраном на тлі можливого вторгнення в Україну

Навчання відбудуться в Індійському океані, до яких залучать понад 10 кораблів. Вони охоплять 17 тисяч квадратних кілометрів.

Іран, Китай та РФ розпочали спільні Військово-морські навчання в Індійському океані з метою підвищення безпеки в морі. Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на іранське ТБ.

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У навчаннях беруть участь 11 кораблів іранських ВМС, 3 російські та два китайські судна. Також до них залучать революційну гвардію з гелікоптерами. Маневри охоплять 17 тисяч квадратних метрів на півночі Індійського океану. Вони включатимуть нічні бої, рятувальні операції та навчання з боротьби за живучість кораблів.

[ + – ] Навчання РФ, Ірану та КНР

Як пишуть у виданні, новий іранський уряд узяв курс на схід з метою поглибити відносини з РФ та КНР на тлі напруженості із США. Маневри якраз розпочалися на тлі недавнього візиту президента Ірану Ібрагіма Райсі до Росії. Водночас відносини Китаю із Заходом також загострені. Великобританія звинуватила Пекін у тому, що їхня громадянка Крістін Лі є шпигункою.

У Китаї звинувачення у шпигунстві назвали тим, що британська MI5 "занадто одержима фільмами про Джеймса Бонда".

На тлі загострення ситуації навколо України Росія тим часом проводить навчання у Чорному, Середземному морі, Атлантиці та в Тихому океані. Усього буде залучено 140 бойових кораблів та суден забезпечення, 60 одиниць авіації та 1000 одиниць військової техніки. Крім цього, залучать 10 тисяч військових.

Нагадаємо, Іспанія спрямовує військові кораблі до Чорного моря через загрозу російського вторгнення в Україну. Разом з цим 6 десантних кораблів РФ прямують, ймовірно, до Чорного моря.