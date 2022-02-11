Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу NBC News, голова Білого дому заявив, що Вашингтон не відправлятиме в Україну війська для евакуації американців, оскільки це може призвести до початку світової війни.

Президент США Джо Байден звернувся до американських громадян, які перебувають в Україні, і закликав їх негайно залишити країну через загрозу російського вторгнення. Така заява голови Білого дому прозвучала в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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Байден зазначив, що йдеться вже не про тероризм, а про військове вторгнення найбільшої армії у світі.

"Американським громадянам варто виїхати зараз. Ми, схоже, маємо справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю", — заявив американський лідер.

Журналіст поставив запитання, за якої умови США направить війська для порятунку своїх громадян. На що Байден відповів, що це станеться тоді, коли росіяни почнуть стріляти в американців, і це в свою чергу означатиме початок світової війни.

Рекомендації щодо якнайшвидшого від'їзду американських громадян з України дав Держдепартамент США. Відомство опублікувало документ, у якому закликало залишити країну, використовуючи при цьому доступні види транспорту.

"Громадянам США не варто їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, варто виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", — йдеться в документі.

Держдеп додав, що в разі початку військових дій в Україні, які можуть розпочатися "будь-якої миті", американський уряд не зможе евакуювати своїх співгромадян.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про можливість евакуації американських громадян із території Польщі. У разі початку широкомасштабних бойових дій військові створять приймальні пункти та тимчасові притулки на території Польщі біля українського кордону.

Вашингтон ухвалив рішення евакуювати американських державних службовців із Білорусі через збільшену напруги в регіоні. У Держдепартаменті США наголосили, що сім'ї дипломатів повернуться додому у зв'язку з непередбачуваною та напруженою ситуацією вздовж білорусько-українського кордону.