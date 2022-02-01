Америка розпорядилася вивезти сім'ї своїх держслужбовців із Білорусі

Американці наголошують, що Росія продовжує переміщати війська в Білорусь. Якщо РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, Білорусь буде використана як північний плацдарм російських військ.

Сполучені Штати вирішили вивезти сім'ї своїх державних службовців із Білорусі. Через збільшену напругу в регіоні, рідні та близькі службовці американського посольства в Мінську покинуть країну найближчим часом, повідомляє Deutsche Welle.

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Держдепартамент США у своєму повідомленні наголосив, що ситуація в регіоні непередбачувана і дуже напружена. Сім'ї американських дипломатів повернуться на батьківщину "у зв'язку з незвичайним нарощуванням російської військової могутності вздовж білорусько-українського кордону, що викликає занепокоєння".

Видання зазначає, що американським громадянам їздити в Білорусь не рекомендувалося й раніше. Це було зумовлено пандемією коронавірусу та політичною ситуацією в країні, що призвела до довільного трактування та дотримання законів у країні.

Тепер ситуація в Білорусі посилилася нарощуванням російської військової присутності. За даними міністерства оборони США, Росія продовжує розміщувати у Білорусі війська. Це свідчить про те, повідомляють у відомстві, що Росія, можливо, хоче розпочати вторгнення в Україну з півночі.

Нагадаємо, 24 січня Держдеп зобов'язав сім'ї американських дипломатів залишити Україну. Працівникам посольства в Києві дозволили добровільно виїхати з країни. Таких заходів відомство здійснило на тлі "дій Росії щодо підриву безпеки". Великобританія слідом за США вирішила евакуювати частину дипломатів з України. Форін-офіс вирішив повернути у Велику Британію половину співробітників, які працюють у Києві.

Раніше Фокус повідомляв про те, що президент Зеленський розкритикував евакуацію іноземних дипломатів з України. Він висловив обурення щодо евакуації закордонного дипломатичного персоналу з країни словами "Україна не Титанік".