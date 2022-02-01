Америка распорядилась вывезти семьи своих госслужащих из Беларуси

Американцы подчеркивают, что Россия продолжает перемещать войска в Беларусь. В случае, если РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину, Беларусь будет использована как северный плацдарм российских войск.

Соединенные Штаты приняли решение вывезти семьи своих государственных служащих из Беларуси. Из-за возросшего напряжения в регионе, родные и близкие служащих американского посольства в Минске покинут страну в ближайшее время, сообщает Deutsche Welle.

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Госдепартамент США в своем сообщении подчеркнул, что ситуация в регионе непредсказуема и очень напряжена. Семьи американских дипломатов вернутся на родину "в связи с необычным и вызывающим беспокойство наращиванием российской военной мощи вдоль белорусско-украинской границы".

Издание отмечает, что американским гражданам ездить в Беларусь не рекомендовалось и ранее. Это было обусловлено пандемией коронавируса и политической ситуацией в стране, приведшей к произвольному трактованию и соблюдению законов в стране.

Теперь ситуация в Беларуси усугубилась наращиванием российского военного присутствия. По данным министерства обороны США, Россия продолжает размещать в Беларуси войска. Это свидетельствует о том, сообщают в ведомстве, что Россия, возможно, хочет предпринять вторжение в Украину с севера.

Напомним, 24 января Госдеп обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину. Работникам посольства в Киеве разрешили добровольно выехать из страны. Такие меры ведомство предприняло на фоне "действий России по подрыву безопасности". Великобритания вслед за США решила эвакуировать часть дипломатов из Украины. Форин-офис решил вернуть в Великобританию половину сотрудников, работающих в Киеве.

Ранее Фокус сообщал о том, что президент Зеленский раскритиковал эвакуацию иностранных дипломатов из Украины. Он выразил возмущение по поводу эвакуации зарубежного дипломатического персонала из страны словами "Украина не Титаник".