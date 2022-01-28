"У нас не Титаник": Зеленский раскритиковал эвакуацию иностранных дипломатов из Украины

Глава государства назвал решение о возвращении на родину ряда работников посольств "ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу эвакуации зарубежного дипломатического персонала из страны словами "Украина не Титаник". Глава государства в то же время заявил, что работники посольств являются "капитанами дипломатии", напомнив, что "капитаны последними покидают корабль". Об этом он заявил в ходе встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

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Отвечая на вопрос журналиста издания Guardian, считает ли Зеленский ошибкой решение ряда государств эвакуировать часть своего дипломатического персонала из Украины, глава государства заявил: "Да. Я считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины".

Также Зеленский отметил, что Украина получала от иностранных государств сигналы о том, что они проводят эвакуацию "работников не первого уровня", однако он с таким утверждением несогласен — "в такой ситуации все — первого уровня, все должны быть на месте".

"В Мариуполе, например, есть представители дипломатического корпуса Греции — даже в Мариуполе, где контактная линия, где можно услышать выстрелы…", — заявил глава государства.

Президент назвал эвакуацию работников посольств "важным сигналом", так как от реакции Евросоюза, Великобритании и Соединенных Штатов на ситуацию в Украине зависит реакция и остального мира.

"Я считаю, что дипломаты должны быть здесь. Извините, но это капитаны дипломатии, представители своих государств. Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник. Украина идет вперед", — сказал Зеленский.

Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский упрекнул РФ в "мазохизме" на фоне скопления войск государства-агрессора вблизи украинских границ.

Также президент сказал, что знает больше информации о возможном вторжении России, чем главы других государств, в том числе и американский лидер Джо Байден.