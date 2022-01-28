"Давайте в Одессе, покупаемся в море": Зеленский о форматах переговоров с Путиным

Глава украинского государства упрекнул российские власти в "мазохизме" на фоне скопления войск у границ.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на приглашение российской стороны посетить РФ для нормализации межгосударственных отношений, заявил, что готов вести переговоры российским руководством в любом формате, однако он выразил непонимание отказа РФ от обсуждения вопроса Донбасса. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

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Зеленский, комментируя ситуацию на границе, заявил, что скопление российских войск несет собой "большие риски".

"Зачем ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? В чем удовольствие от этого, что кто-то боится? Но мы не боимся. Живут обычные люди, пожилые люди. Они не военные. Зачем это? Чтобы положить экономику нашей страны? Это невозможно, 40 миллионов — это очень много. Растут поколения, которые этого не забудут", — сказал глава государства.

Президент прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Зеленский может приехать в Санкт-Петербург, Москву или Сочи для переговоров касательно нормализации отношений двух стран.

"И (Лавров) говорит, что мы не можем проговаривать вопросы Донбасса. Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы он не согласился? Ты же мужчина, опытный человек. Зачем это делать? Нечем заняться? Значит, тебе все равно, погиб сегодня человек какой-то на границе или нет. То есть тупо цинизм хай левел. Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а я не могу?" — возмутился Зеленский.

Также глава государства добавил, что "хочет встречаться" с представителями российской власти и "не боится любого формата" переговоров.

"Но зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? О чем мы говорим? Ну хорошо, давайте в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. Давайте не все вопросы (обсуждать сразу), давайте один, любой. Давайте (обсудим) обмен. Вам какая разница? Вы что, получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? В чем смысл? В чем твоя историческая победа? Вошел в историю, потому что там сидели люди? Я считаю, что это неправильная позиция, безрезультативная. Жизнь проходит и министр уже у них не такой молодой человек. Нужно договариваться.

Напомним, в апреле прошлого года, во время стягивания Россией войск к украинским границам, Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, подконтрольной Украине. В ответ на это президент государства-агрессора заявил, что готов встретиться с главой украинского государства в Москве для нормализации двухсторонних отношений, однако вопрос Крыма или Донбасса, по его словам, следует обсуждать с главарями пророссийских террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Уже сегодня, 28 января, Лавров повторил тезис Путина, указав, что встреча может пройти не только в столице РФ, но также в Санкт-Петербурге и Сочи.