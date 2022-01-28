"Давайте в Одесі, покупаємось у морі": Зеленський про формати переговорів із Путіним

Глава української держави дорікнув російській владі "мазохізмом" на тлі накопичення військ біля кордонів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запрошення російської сторони відвідати РФ для нормалізації міждержавних відносин, заявив, що готовий вести переговори з російським керівництвом у будь-якому форматі, однак висловив нерозуміння відмови РФ від обговорення питання Донбасу. Про це глава держави сказав під час зустрічі з іноземними журналістами в п'ятницю, 28 січня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні, заявив, що скупчення російських військ є "великими ризиками".

"Навіщо ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? У чому задоволення від цього, що хтось боїться? Але ми не боїмося. Живуть звичайні люди, люди похилого віку. Вони не військові. Навіщо це? Щоб покласти економіку нашої країни? Це неможливо, 40 мільйонів — це дуже багато. Зростають покоління, які цього не забудуть", — сказав глава держави.

Президент прокоментував слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Зеленський може приїхати до Санкт-Петербурга, Москви або Сочі для переговорів щодо нормалізації відносин двох країн.

"І (Лавров) каже, що ми не можемо проговорювати питання Донбасу. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб вона не погодилася? Ти ж чоловік, досвідчена людина. Навіщо це робити? Нічим зайнятися? Отже, тобі все одно, загинула сьогодні людина якась на кордоні чи ні. Тобто тупо цинізм хай левел .. Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а я не можу?" — обурився Зеленський.

Також глава держави додав, що "хоче зустрічатися" з представниками російської влади та "не боїться будь-якого формату" переговорів.

"Але навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я що, на лижах покатався? Про що ми говоримо? Ну добре, давайте в Одесі, покупаємося в морі. Я про серйозний діалог. Давайте не всі питання (обговорювати одразу), давайте одне, будь-яке. Давайте (обговоримо) обмін. Вам яка різниця? Ви що, отримуєте задоволення від того, що люди сидять у в'язницях? У чому сенс? У чому твоя історична перемога? Увійшов в історію, тому що там сиділи люди? Я вважаю, що це неправильна позиція, безрезультативна, життя минає, і міністр уже в них не такий молодий чоловік, треба домовлятися".

Нагадаємо, у квітні минулого року, під час стягування Росією військ до українських кордонів, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, підконтрольному Україні. У відповідь на це президент держави-агресора заявив, що готовий зустрітися з главою української держави в Москві для нормалізації двосторонніх відносин, проте питання Криму чи Донбасу, за його словами, слід обговорювати з ватажками проросійських терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Уже сьогодні, 28 січня, Лавров повторив тезу Путіна, вказавши, що зустріч може пройти не лише в столиці РФ, а й у Санкт-Петербурзі та Сочі.