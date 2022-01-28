"Він піаніст ще": Лавров пожартував із Зеленського та нагадав про запрошення на переговори в РФ

Глава МЗС РФ також повторив тезу Путіна про те, що питання щодо Донбасу президенту України необхідно обговорювати з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав президента України Володимира Зеленського "піаністом", відповідаючи на запитання журналіста про те, чому російська влада не підтримує контакт із главою української держави. Таку заяву дипломат зробив в інтерв'ю чотирьом радіостанціям у п'ятницю, 28 січня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін запитав у глави МЗС РФ: "Чому із Зеленським не спілкуємося? Він же наш вихованець, комсомолець колишній, вихованець Першого каналу…".

"Він піаніст ще", — відповів Лавров.

[ + – ] Слова Лаврова про Зеленського з 1:26:55

За словами російського міністра, президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин із Росією, то його готові прийняти в Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі. Однак, якщо керівництво української держави має намір обговорювати питання Донбасу, то Лавров порадив "іти в контактну групу".

"(У Тристоронній контактній групі), за рішенням Нормандського формату, мають вирішуватися всі питання про врегулювання безпосередньо між Києвом і Донецьком, Києвом s Луганськом. А коли він (Зеленський) заявляє, що він не буде з ними розмовляти, ну це погано. Це погано для внутрішньоукраїнської кризи", — сказав глава МЗС РФ.

Зазначимо, що говорячи про "піаніста"? Лавров мав на увазі гумористичний номер "Студії Квартал 95", e якому Зеленський, ще не будучи президентом, грав на роялі разом зі своїм тодішнім колегою Юрієм Краповим без рук і зі спущеними штанами.

Нагадаємо, у квітні минулого року, під час стягування Росією військ до українських кордонів, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, підконтрольній Україні. У відповідь на це президент держави-агресора заявив, що готовий зустрітися з главою української держави в Москві для нормалізації двосторонніх відносин, проте питання Криму чи Донбасу, за його словами, слід обговорювати з ватажками проросійських терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Фокус писав про те, що Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести тристоронні переговори з Путіним для врегулювання ситуації довкола тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реакції на таку ініціативу від російської сторони станом на 14 січня не надходило.