Зеленський запропонував Байдену провести тристоронні переговори з Путіним (відео)

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що зустріч у такому форматі допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі американської держави Джо Байдену провести тристоронні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Про це під час дискусії на платформі Атлантичної ради заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Президент Зеленський запропонував президенту Байдену — і ми вважаємо, що це може спрацювати, — організувати тристоронні зустрічі, можливо за допомогою відеозв'язку, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним... Я думаю, що це може стати платформою для врегулювання війни на Донбасі", — сказав Єрмак.

[ + – ] Слова Єрмака про пропозицію Зеленського з 38:16

За словами голови ОП, Україна все ще очікує на відповідь на цю пропозицію від російської сторони, тоді як США сприйняли її "з інтересом".

Керівник представництва глави держави також згадав нещодавні переговори Росії зі США, НАТО й ОБСЄ, зазначивши, що в усіх зустрічах, на яких порушується питання України, мають також бути присутні українські представники.

Нагадаємо, раніше РФ запропонувала США та НАТО свій проєкт договору про безпеку, в якому йдеться про вимогу від Альянсу усунути можливість приєднання України до своїх лав. З цього питання сторони не досягли угоди в процесі переговорів.

Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія наразі шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну.