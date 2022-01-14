Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным (видео)

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что встреча в таком формате поможет урегулировать ситуацию на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе американского государства Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в ходе дискуссии на платформе Атлантического совета завил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может сработать, — организовать трехсторонние встречи, может быть по видеосвязи, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным… Я думаю, что это может стать платформой для урегулирования войны на Донбассе", — сказал Ермак.

[ + – ] Слова Ермака о предложении Зеленского с 38:16

По словам главы ОП, Украина все еще ожидает ответа на это предложение от российской стороны, в то время как США восприняли его "с интересом".

Руководитель представительства главы государства также упомянул недавние переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ, отметив, что во всех встречах, на которых поднимается вопрос Украины, должны также присутствовать украинские представители.

Напомним, ранее РФ предложила США и НАТО свой проект договора о безопасности, в котором говорится о требовании от Альянса исключить принятие Украины в свои ряды. По этому вопросу стороны не достигли соглашения в ходе переговоров.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия на данный момент ищет повод для полномасштабного вторжения в Украину.