Трудности перевода. Почему Россия пытается говорить с США через голову ОБСЕ

Эксперты полагают, что Европа сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Помогли ли снизить напряженность переговоры между РФ, США, ОБСЕ и НАТО?

Представители США, НАТО и ОБСЕ потребовали от России убрать войска от украинской границы. В ответ Кремль решил объявить новый этап военных учений и увеличить угрозу нападения.

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13 января в Вене окончилась неделя "политического триатлона". Именно так в России назвали три раунда переговоров между РФ, США, странами-членами НАТО и ОБСЕ. В каждом из них речь шла о присутствии 100-тысячной армии на границах с Украиной и требованиях Москвы в адрес НАТО. Напомним, Россия в декабре 2021 года выдвинула ультиматум, начертив три красные линии: она потребовала политических гарантий не расширения НАТО на восток за счет Украины и других стран, обязательств не размещать в Европе новые американские ракеты средней и меньшей дальности и ограничения военной деятельности в Европе.

Еще на старте переговоров представители всех сторон признавали: вряд ли результатом дипломатических бесед будет полная деэскалация и хотя бы частичное принятие условий РФ в отношении не расширения НАТО на восток. К переговорам в Вене россияне подошли с настроением, которое выражалось фразой: "Большое количество разногласий по фундаментальным вопросам".

Холодный душ на саммите в Женеве

Кремль изначально и не скрывал, что хочет разговаривать исключительно с Белым домом. Еще в декабре Москва предлагала вести их на двусторонней основе только с Вашингтоном. Эксперты уверены, Россия хотела бы озвучить свои ультиматумы именно США, поскольку все еще думает, что только Россия, как наследница СССР, и Америка, как во времена холодной войны, могут решать судьбу мира.

"Россия упорно вбивает клин между США и ЕС. Никто в Евросоюзе и НАТО так не интересует Россию, как США. И далеко не всем в ЕС комфортно от такого диалога над их головами", – говорит Мария Золкина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". Однако США изначально не согласились говорить о судьбе Украины или европейских союзников без их участия, поэтому появился трехмерный формат.

Первая встреча с американцами состоялась 10 января 2022 года в Женеве. Продолжалась он долгих восемь часом. За это время сторонам удалось лишь задекларировать позиции. Представитель России – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков озвучил требования Кремля. Тот настаивал на подписании некоего документа о нерасширении НАТО, в частности отказа от принятия в Альянс Украины и Грузии даже в очень далекой перспективе.

В ответ заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая делегацию страны, сказала, что Вашингтон не считает возможным прекратить политику "открытых дверей", а переговоры о вступлении или нет новых стран – дело сугубо личное двух сторон, и Россия не имеет права влиять на этот процесс.

[ + – ] "Каждая делегация смогла в конце гордо сказать, что от позиций ни на метр не отступили" Фото: GettyImages.com

"Основную цель – обмен мнениями и показную игру в неуступчивость – встреча выполнила безупречно. Каждая делегация смогла в конце гордо сказать, что от позиций ни на метр не отступили. Попытка американцев протянуть "третью повестку дня" – а именно вопрос ядерного ограничения и взаимного сокращения учений – со стороны россиян не нашла поддержки, хотя именно здесь можно было бы безболезненно достичь хоть какой-то договоренности", – говорит Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма". Он замечает, что отныне появилась важная позиция: "Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО".

"Проблематика Украины наконец-то стала в американском нарративе частью европейской безопасности и безопасности НАТО. Поэтому уступки по Украине после этой встречи столь же маловероятны, как уступки по линии НАТО", – уверен Краев.

Тридцать против одного: переговоры Россия — НАТО

С представителями Европейского Союза российским посланникам довелось встретиться 12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там впервые за два года состоялось заседания Совета Россия-НАТО. В ней приняли участие представители 30 стран-членов Альянса. Делегацию Кремля возглавили заместитель главы МИД Александр Грушко и заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. На повестке дня были все те же вопросы: безопасность Европы, требования РФ к НАТО и угроза вторжения России в Украину. Накануне американская пресса писала, что эта встреча – "критический шанс поставить Кремль на место" и возможность показать единство Европы и США, а сенаторы-республиканцы подготовили законопроект об увеличении санкций на случай начала новой волны агрессии.

Переговоры в Брюсселе, как и в Женеве затянулись, вместо запланированных трех часов, продолжались четыре. После их окончания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с довольно резким заявлением, сказав, что это была непростая дискуссия, но важная. "Россия не может ветировать решение о том, когда Украина может вступить в НАТО. Союзники готовы оказывать поддержку Украине на ее пути в НАТО, в модернизации ее Вооруженных сил, выполнении стандартов НАТО и, наконец, именно союзники и Украина будут принимать решение о ее членстве. России будет дорого стоить любое применение силы против Украины", – пояснил он. Кроме того, Столтенберг предупредил: НАТО задумывается об увеличении присутствия в Восточной Европе и концентрации сил для защиты своих союзников, в случае нападения на Украину.

[ + – ] Переговоры в Брюсселе, как и в Женеве затянулись, вместо запланированных трех часов, продолжались четыре Фото: GettyImages.com

В ответ замглавы МИД РФ Грушко заявил: "\Если не удастся парировать угрозы своей безопасности политическими мерами, Россия будет использовать военные".

"Чтобы содействовать деэскалации страны НАТО должно прекратить военное содействие Украине, прекратить поставки оружия и отозвать инструкторов, офицеров и солдат", – сказал российский чиновник.

Безопасность Европы

Европа как никогда обеспокоена своей безопасностью, об этом прямо заявил действующий глава ОБСЕ, представитель Польши, Збигнев Рау. "Европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет", – уточнил он перед началом специального совета ОБСЕ 13 января. На нем в отличие от предыдущих двух встреч присутствовали представители Украины, ведь она – член организации.

После встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что "во время заседания совета ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины".

В то же время представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил: адекватного ответа на переговорах в Вене от западных партнеров не прозвучало.

"Россия – миролюбивая страна, но мир любой ценой нам не нужен. Необходимость получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер", – сказал Лукашевич.

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По результатам встреч в Женеве, Брюсселе и Вене стало понятно, что Европа, США и НАТО не собираются идти на уступки России. И даже если, скажем, Альянс не собирается принимать Украину в свои ряды в ближайшие пять-десять лет, то публично заявить об этом не может. Во-первых, это утверждение будет противоречить месседжу, озвученному в Бухаресте в 2008 году, а, во-вторых, будет свидетельствовать о слабости Альянса перед лицом России. Но с другой стороны, Россия же может расценить нежелание США и НАТО идти на уступки как повод для широкомасштабного нападения на Украину, а фактически начала войны в центре Европы.

Но европейские и американские дипломаты все-таки стараются говорить дипломатично. Так посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заметил, что никто и не ожидал конкретных результатов, важно найти пути для углубления диалога с Россией в ближайшие месяцы.

А если война? Ситуация на границе РФ с Украиной остается тревожной

Тем временем заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уже предупредил: в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. И поэтому военные действия – не исключены.

Доказательства тому – ситуация на границе с Украиной. Она не стала менее напряженной. Даже наоборот – РФ вновь направила в сторону Украины военную технику, объявив новый раунд учений. 11 января Западный военный округ российских вооруженных сил сообщил, что около трех тысяч военнослужащих приступили к учениям на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. А они – на границе с Украиной.

Эту информацию подтверждают и расследователи Conflict Intelligence Team. Аналитики опубликовали фото танков, уточнив: "Среди них танки 5-й отдельной танковой бригады, знакомой многим по боям за Дебальцево". Кроме того, издание The New York Times со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника написало о перемещении ударных и транспортных вертолетов, штурмовых истребителях ближе к Украине.

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"Россия не действует так, как в апреле 2021 года, когда часть сил были отведены. Кремль демонстрирует: он готов к эскалации. Россия хочет протестировать Запад, пойдет ли он на введение новых санкций", – говорит политолог Александр Мусиенко. К слову, тест законопроекта сенаторов-демократов о санкциях против Кремля уже опубликован. Согласно документу, запрет на въезд в США и замораживание американских активов грозит президенту РФ Владимиру Путину, а также премьер-министру, главе МИД, министру обороны, командующим разных типов войск и другим лицам, которых Белый дом признает причастными к возможной агрессии против Украины. В Кремле отреагировали – подобные шаги будут означать разрыв отношений с США.