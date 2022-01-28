"Он пианист еще": Лавров пошутил над Зеленским и напомнил о приглашении на переговоры в РФ

Глава МИД РФ также повторил тезис Путина о том, что вопросы, касающиеся Донбасса, президенту Украины необходимо обсуждать с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского "пианистом", отвечая на вопрос журналиста о том, почему российские власти не поддерживают контакт с главой украинского государства. Такое заявление дипломат сделал в интервью четырем радиостанциям в пятницу, 28 января.

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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин спросил у главы МИД РФ: "Почему с Зеленским не общаемся? Он же наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник Первого канала…".

"Он пианист еще", — ответил Лавров.

[ + – ] Слова Лаврова о Зеленском с 1:26:55

По словам российского министра, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то его готовы принять в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге. Однако, если руководство украинского государство намерено обсуждать вопрос Донбасса, в таком случае Лавров посоветовал "идти в контактную группу".

"(В Трехсторонней контактной группе), по решению Нормандского формата, должны решаться все вопросы об урегулировании напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он (Зеленский) заявляет, что он не будет с ними разговаривать, ну, это плохо. Это плохо для внутриукраинского кризиса", — сказал глава МИД РФ.

Отметим, что говоря о "пианисте" Лавров имел в виду юмористический номер "Студии Квартал 95", в котором Зеленский, еще не будучи президентом, играл на рояле вместе со своим тогдашним коллегой Юрием Краповым без рук и со спущенными штанами.

Напомним, в апреле прошлого года, во время стягивания Россией войск к украинским границам, Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, подконтрольной Украине. В ответ на это президент государства-агрессора заявил, что готов встретиться с главой украинского государства в Москве для нормализации двухсторонних отношений, однако вопрос Крыма или Донбасса, по его словам, следует обсуждать с главарями пророссийских террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Фокус писал о том, что Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным для урегулирования ситуации вокруг временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реакции на такую инициативу от российской стороны по состоянию на 14 января не поступало.