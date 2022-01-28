"У нас не Титанік": Зеленський розкритикував евакуацію іноземних дипломатів з України

Глава держави назвав рішення про повернення на батьківщину низки працівників посольств "помилкою".

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення щодо евакуації закордонного дипломатичного персоналу з країни словами "Україна не Титанік". Глава держави, водночас, заявив, що працівники посольств є "капітанами дипломатії", нагадавши, що "капітани останніми покидають корабель". Про це він заявив у процесі зустрічі з іноземними журналістами в п'ятницю, 28 січня.

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Відповідаючи на запитання журналіста видання Guardian, чи вважає Зеленський помилкою рішення низки держав евакуювати частину свого дипломатичного персоналу з України, глава держави заявив: "Так. Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів шанованих держав. Я вважаю, що це є помилка для нас, для України".

Також Зеленський зазначив, що Україна отримувала від іноземних держав сигнали про те, що вони проводять евакуацію "працівників не першого рівня", однак він із таким твердженням незгодний — "у такій ситуації всі — першого рівня, всі мають бути на місці".

"У Маріуполі, наприклад, є представники дипломатичного корпусу Греції — навіть у Маріуполі, де контактна лінія, де можна почути постріли..." — заявив глава держави.

Президент назвав евакуацію працівників посольств "важливим сигналом", оскільки від реакції Євросоюзу, Великої Британії та Сполучених Штатів на ситуацію в Україні залежить реакція і решти світу.

"Я вважаю, що дипломати мають бути тут. Вибачте, але це капітани дипломатії, представники своїх держав. Ми знаємо, що капітани останніми покидають корабель. А я вважаю, що в нас не Титанік. Україна йде вперед", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в процесі пресконференції Зеленський дорікнув РФ у "мазохізмі" на тлі скупчення військ держави-агресора поблизу українських кордонів.

Також президент сказав, що знає більше інформації про можливе вторгнення Росії, ніж глави інших держав, зокрема й американський лідер Джо Байден.