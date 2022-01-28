Я знаю більше деталей про загрозу вторгнення РФ, ніж Байден, — Зеленський

Водночас президент України зазначив, що в нього в стосунках із американським колегою немає непорозуміння.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на кордонах не спостерігається більшої ескалації з боку РФ, ніж раніше. Глава держави зазначив, що він знає більше інформації про загрозу вторгнення Росії, ніж президент будь-якої іншої країни. Про це Зеленський заявив у ході зустрічі з представниками іноземних ЗМІ в п'ятницю, 28 січня.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи справді між президентом України та його американським колегою Джо Байденом була непроста розмова в четвер, 27 січня, Зеленський заявив: "У нас не перша розмова з президентом Байденом... Але я президент України, я перебуваю тут і я знаю деталей більше, ніж будь-який інший президент. Питання не в президенті Сполучених Штатів. Ми розуміємо, які ризики є пріоритетними".

Президент України припустив, що за два тижні відбудеться чергова телефонна бесіда з Байденом.

"У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі. Як і він глибоко розуміє, що відбувається в Сполучених Штатах", — сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що українська влада не бачить зараз "більшої ескалації, ніж вона була раніше", і у нього як у президента незалежної країни "можуть бути свої секрети, як і в президента США".

"Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року", — додав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що напружена обстановка в інформаційному просторі навколо України негативно впливає на економічну ситуацію в Україні та провокує паніку на ринку.

"Інформаційна політика має бути зваженою. У нас що, їздять танки нашими вулицями? Ні. Але відчуття таке (виникає), якщо перебуваєш не тут, а в Англії, Франції, Литві", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 28 січня відбулися телефонні переговори між президентом Зеленським і американським лідером Джо Байденом. За даними ЗМІ, які посилалися на офіційних представників української держави, глава США попередив колегу про "неминуче" вторгнення РФ і можливий розгром української столиці. Білий дім і Офіс президента цю інформацію спростували.

Також Фокус писав про те, що сьогодні відбудуться переговори Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном.