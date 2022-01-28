Макрон сьогодні зателефонує Зеленському після переговорів із Путіним, — ОП

Лідери двох країн обговорять ескалацію з боку Росії, роботу в Нормандському форматі та фінансові програми.

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в коментарі Фокусу в п'ятницю, 28 січня, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Розмова лідерів двох країн розпочнеться ближче до 20:00 за Києвом. За словами Подоляка, темами розмови будуть Росія, ескалація, Нормандський формат і фінансові програми.

Тим часом пресслужба Кремля повідомила, що сьогодні відбулися переговори між Макроном і президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких глава держави-агресора зазначив, що в письмових відповідях США та НАТО на російський проєкт договору про безпеку не було враховано "занепокоєння Росії". Йдеться про вимогу РФ не допустити розширення Альянсу, а також про принцип, який передбачає, що "ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн".

Також Путін заявив Макрону про важливість виконання Україною положень Мінських угод.

"З урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", що відбулася в Парижі 26 січня, підтверджений настрій на подальшу роботу Росії та Франції в цьому форматі", — додали в представництві глави російської держави.

Нагадаємо, в п'ятницю, 28 січня, відбулися телефонні переговори між президентом Зеленським та американським лідером Джо Байденом. За даними ЗМІ, які посилалися на офіційних представників української держави, глава США попередив колегу про "неминуче" вторгнення РФ і можливий розгром української столиці. Білий дім та Офіс президента цю інформацію спростували.

Водночас Держдеп США нещодавно повідомив про те, що зараз є всі ознаки майбутнього вторгнення з боку Росії, яке може початися до середини наступного місяця.