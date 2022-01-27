У Кремлі незадоволені відповіддю США щодо гарантій безпеки, — Лавров

Глава російського МЗС вважає, що США займає "цибульну позицію", оскільки з ключового питання позитивної реакції немає.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дав перші коментарі щодо офіційної відповіді США з питань гарантії безпеки, документ якої нещодавно отримала Москва. Текст відповіді глави МЗС опубліковано на сайті відомства.

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За словами Лаврова, відповідь США та союзників дозволяє розраховувати на початок нових серйозних переговорів щодо другорядних питань, проте щодо головного питання про гарантії безпеки відповідь Вашингтона Москву не влаштовує.

"Щодо головного питання у цьому документі позитивної реакції немає. Головним питанням є наша чітка позиція щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на Схід і розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території Російської Федерації", — заявив Лавров.

На думку глави російського МЗС, позиція РФ склалася "не на порожньому місці", оскільки в 1990-х роках представники НАТО дали обіцянку не розширюватися у напрямку РФ. Але тепер від цих обіцянок нинішнє керівництво Альянсу відмахується, посилаючись на те, що їх не так зрозуміли.

"Тепер же, коли ми пред'являємо не усні обіцянки, а письмові документи, під якими підписалися лідери всіх країн, що входять до ОБСЄ, включаючи президента США, нашим західним партнерам уже доводиться викручуватися із серйознішої ситуації", — зазначив міністр.

Лавров пояснив, що аргумент США, у якому йдеться про непорушне право кожної суверенної держави вибирати собі союзників і вступати в альянси, чітко обумовлений інтересами безпеки іншої держави ОБСЄ, зокрема Російської Федерації. На думку глави МЗС, "західні колеги" дотримуються подвійних стандартів, оскільки з одного боку вимагають виконувати узгоджені принципи безпеки в Євроатлантичному регіоні, але кажуть, що НАТО має право розширюватися, нікого не запитуючи. А принцип, за яким не можна зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, свідомо замовчується.

"Ні Стамбульська, ні Астанинська декларації нашими західними партнерами в дискусіях про євробезпеку, які зараз проходять, не згадуються. Старанно обходяться стороною. Ми такого становища прийняти не можемо", — наголосив Лавров, додавши при цьому, що російські дипломати мають намір наголосити на "роз'ясненні цієї хитромудрої позиції".

Нагадаємо, посол США в Москві Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки щодо НАТО. Міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що з документом зараз ознайомлюється президент РФ Володимир Путін.