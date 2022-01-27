В Кремле недовольны ответом США по вопросу гарантий безопасности, — Лавров

Глава российского МИД считает, что США занимает "лукавую позицию", поскольку по ключевому вопросу позитивной реакции нет.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал первые комментарии по официальному ответу США по вопросам гарантии безопасности, документ которого недавно получила Москва. Текст ответа главы МИД опубликован на сайте ведомства.

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По словам Лаврова, ответ США и союзников позволяет рассчитывать на начало новых серьезных переговоров по второстепенным вопросам, однако по главному вопросу о гарантиях безопасности ответ Вашингтона Москву не устраивает.

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", — заявил Лавров.

По мнению главы российского МИД, позиция РФ сложилась "не на пустом месте", поскольку в 1990-х годах представители НАТО дали обещание не расширяться в направлении РФ. Но теперь от этих обещаний нынешнее руководство Альянса отмахивается, ссылаясь на то, что "их не так поняли".

"Теперь же, когда мы предъявляем не устные обещания, а письменные документы, под которыми подписались лидеры всех стран, входящих в ОБСЕ, включая президента США, нашим западным партнерам приходится уже выкручиваться из более серьезной ситуации", — отметил министр.

Лавров пояснил, что аргумент США, в котором говорится о незыблемом праве каждого суверенного государства выбирать себе союзников и вступать в альянсы, четко обусловлено интересами безопасности другого государства ОБСЕ, в том числе Российской Федерации. По мнению главы МИД, "западные коллеги" следуют двойным стандартам, поскольку с одной стороны требуют выполнять согласованные принципы безопасности в Евроатлантическом регионе, но тут же говорят, что НАТО имеет право расширяться, никого не спрашивая. А принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается.

"Ни Стамбульская, ни Астанинская декларации нашими западными партнерами в дискуссиях о евробезопасности, которые сейчас проходят, не упоминаются. Старательно обходятся стороной. Мы такое положение принять не можем", — подчеркнул Лавров, добавив при этом что российские дипломаты намерены сделать упор на "разъяснение этой лукавой позиции".

Напомним, посол США в Москве Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности относительно НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что с документом сейчас ознакамливается президент РФ Владимир Путин.