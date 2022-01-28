Білий дім та ОП спростували дані CNN про непрості переговори Зеленського та Байдена

Журналісти з посиланням на "офіційного представника України" повідомили, що президент США попередив українського колегу про "неминуче" вторгнення РФ та загрозу розгрому міста Києва.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував інформацію джерел телеканалу CNN про те, що розмова між лідерами української держави та США Володимиром Зеленським і Джо Байденом "пройшла не так гладко". Відповідний допис він опублікував у своєму Facebook вночі у п'ятницю, 28 січня.

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"Шановні колеги! У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", — йдеться у заяві.

Никифоров додав, що правдива інформація міститься виключно в офіційних заявах Білого дому й Офісу президента, а "все інше — домисли та спекуляції".

Водночас Білий дім повідомив редакції програми The Lead, яка виходить на телеканалі CNN, що "анонімні джерела розпускають брехню".

Прессекретарка Ради національної безпеки Емілі Горн назвала відомості журналістів "неправдою".

"Президент Байден заявив, що існує реальна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Раніше він заявляв про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього повністю помилкові", — написала представниця відомства.

Переговори Зеленського та Байдена: репортаж CNN

Кореспондент американського телеканалу Метью Ченс, перебуваючи в Києві, з посиланням на джерело серед офіційних осіб України в ефірі The Lead повідомив, що розмова між Байденом і Зеленським "пройшла не дуже добре". За словами журналіста, лідери двох країн розійшлися в думках щодо загрози нападу Росії на Україну — Байден наголосив, що вторгнення "неминуче" станеться, коли земля на території країни замерзне. Зі свого боку, український президент наполягав, що загроза з боку Кремля залишається невизначеною.

Байден, за словами кореспондента, попередив українського лідера, що місто Київ може бути "розгромлене" російськими військами і вони можуть спробувати його окупувати.

Крім цього, Байден, як стверджує Ченс, дав Зеленському зрозуміти, що США не будуть:

перекидати свої війська в Україну;

постачати сучасну зброю;

запроваджувати превентивні санкції проти РФ.

Президент США під час бесіди заявив, що "рухів у питанні НАТО" для України не відбудеться і держава "має бути готовою до удару".

За даними головного редактора інформаційного порталу Human Events Джека Пособеца, Twitter-акаунт The Lead видалив твіт із репортажем із Києва з приводу переговорів Зеленського та Байдена.

Однак через деякий час ролик знову з'явився на сторінці телепрограми в соціальній мережі. Чим було спричинено зникнення відео невідомо.

Зазначимо, що на сайті CNN у матеріалі про переговори не йдеться про нібито слова Байдена щодо можливого розгрому в Києві та неминучості російського вторгнення.

Переговори Зеленського та Байдена: офіційні заяви

Офіс президента України повідомив, що Зеленський подякував Байдену за підтримку, збереження американської дипломатичної присутності в країні та надання військової допомоги. У процесі розмови, як йдеться у заяві, президент України висловив надію на здійснення США подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності української держави.

"Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій", — йдеться у повідомленні пресслужби ОП.

Окрім цього, як стверджують у представництві українського лідера, глави держав обговорили підсумки переговорів у Нормандському форматі на рівні радників.

"Це вже друга розмова президентів України та США з початку року, яка демонструє глибоку стратегічну співпрацю між нашими країнами і задає хорошу динаміку на 2022 рік", — резюмували в ОП.

Сам Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що розмова з Байденом була "довгою і відвертою". Глава держави також поділився, що він з американським колегою "узгодили спільні дії на майбутнє".

У своєму Instagram глава української держави підкріпив свій допис, присвячений переговорам, чорно-білим фото.

Білий дім у своїй заяві зазначив, що Байден підтвердив Зеленському готовність США разом із союзниками "рішуче реагувати, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну". Також президент Сполучених Штатів заявив про можливість надання Україні додаткової макроекономічної допомоги.

"Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля з європейської безпеки, наголосивши на принципі "нічого про Україну без України", — йдеться у повідомленні.

Також Байден, судячи з повідомлення Білого дому, заявив про підтримку з боку США кроків щодо врегулювання конфлікту за допомогою "Нормандського формату", висловивши надію на підтвердження сторонами переговорів умов припинення вогню на Донбасі та просування виконання Мінських угод.

Байден у своєму Twitter за підсумками розмови повідомив, що він і Зеленський обговорили "скоординовані дипломатичні зусилля".

Тим часом, за даними української розвідки, у безпосередній близькості від кордонів України зосереджено майже 130 тис. російських військових.

У Держдепі США заявляють про ймовірне вторгнення в Україну до середини лютого.