Росія зосередила близько 130 тис. військових на кордоні з Україною, — Резніков

Міністр оборони також заявив, що навесні 2021 року РФ стягнула до українських кордонів майже таку саму кількість військ.

За даними української розвідки, у безпосередній близькості від кордонів України зосереджено близько 130 тис. російських військових. Про це під час години питань уряду у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, відмінності в цифрах про концентрацію військ РФ, які звучать у світовому публічному просторі, пояснюються різним трактуванням поняття "поблизу українського кордону".

"Хтось вказує про концентрацію військ РФ на відстані до 400 км від кордону, хтось — до 200 км. Ми використовуємо дані про зону до 200 км, тому що вони краще відображають тенденцію. На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, що налічували 94 тис. осіб. З авіаційним та морським компонентом це було близько 110 тис. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які налічують близько 112 тис. осіб, а з морським та авіаційним компонентом — близько 130 тис. осіб", — сказав Резніков.

Міністр оборони також додав, що українське керівництво не вважає, що поточна військова обстановка вздовж українських кордонів помітно відрізняється від тієї, яка була навесні 2021 року. Єдині винятки — це розміщення військ РФ на території Білорусі та великий інформаційний тиск.

"У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія (до українських кордонів, — ред), склав 126 тис. осіб. Тобто кількість військ тоді і зараз — порівнювана. Але не пропорційна реакція на це. Також зазначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж минулого року, але кількість сучасних протитанкових комплексів, які є у нас зараз, на порядок більша", — додав Олексій Резніков.

Нагадаємо, у Львівській області британські інструктори почали навчати українських військових використати протитанковий комплекс NLAW. Загалом Великобританія поставила Україні близько 2000 цих ПТРК.