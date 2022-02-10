У разі вторгнення РФ в Україну американських громадян евакуюватимуть із території Польщі

Американцям пропонують покинути Україну зараз. Або після початку вторгнення самостійно діставатися американських евакуаційних пунктів, які будуть розташовані в Польщі.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що не проводитимуть масової евакуації американських громадян з України в разі вторгнення Росії. Американців забиратимуть з України, але це не буде операція, подібна до тієї, що була проведена в Афганістані в 2021 році, повідомляє CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

План Білого дому щодо порятунку своїх громадян полягає в тому, що на території Польщі зараз знаходиться контингент збройних сил США, який займеться цим питанням. У разі початку широкомасштабних бойових дій військові створять приймальні пункти та тимчасові притулки на території Польщі біля українського кордону. Американців, які біжать з України, зустрінуть військовослужбовці їхніх країн, у разі потреби нададуть допомогу та відправлять на батьківщину.

Наразі пункти евакуації ще не побудовані, але їх почнуть будувати у міру прибуття у Польщу додаткових американських військ. Зараз на території сусідньої держави перебуває 2 000 військовослужбовців 82 повітряно-десантної дивізії армії США. Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що десант був відправлений у Польщу насамперед тому, що вони здатні виконувати різні завдання, зокрема щодо евакуації громадян.

"Вони багатозадачні. І я думаю, що їхня універсальність, здатність швидко виконувати місії за різних непередбачуваних обставин — ось причина, через яку їх туди спрямували", — сказав Кірбі.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що широкомасштабна операція з евакуації американських громадян із застосуванням сил армії, як це було в Афганістані, не планується.

"Ми не маємо наміру проводити евакуацію з використанням військових. Немає прецеденту, крім Афганістану, щоб це працювало. Тому ми звертаємося до американських громадян із закликом виїхати зараз", — сказала вона.

Нагадаємо, наприкінці січня Держдеп зобов'язав сім'ї американських дипломатів покинути Україну. Працівникам посольства в Києві дозволили добровільно виїхати з країни. Таких заходів відомство здійснило на тлі "дій Росії щодо підриву безпеки".

Раніше Фокус писав про те, що в Україну прибула чергова партія військової допомоги із США. На борту американського літака було 80 тонн військової амуніції, яка призначена для наших бійців.