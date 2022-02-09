"День відкритих дверей": в Україну прибув другий за день літак із військовою допомогою зі США
Глава Міноборони України Олексій Резніков стверджує, що на борту американського літака знаходилося 80 тонн військової амуніції, яка призначена для наших бійців.
В Україну прибув другий за день літак із військовою допомогою. Це вже десятий борт зі Сполучених Штатів, допомога почала прибувати до Києва з 22 січня. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Цього разу на борту було 80 тонн військової амуніції для збройних сил України. Загалом у країну прибуло приблизно 910 тонн озброєння.
"Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту Бориспіль! Відразу за 9-ю пташкою зі США прилетіла 10-та пташка. Понад 80 тонн боєприпасів для української армії", — написав Резніков.
Військова підтримка України продовжиться. Постачання озброєння відбувається в межах військової допомоги від США на $200 млн. Перша "пташка" з військовою допомогою прибула до Києва 22 січня.
Крім того, у середу, 9 лютого, в Україну прибула партія військової допомоги від Великобританії. На борту були засоби індивідуального бойового захисту — бронежилети, каски й інші. Насамперед вони будуть призначені для підрозділів тероборони прикордонних областей.
За даними ЗМІ, всього до України прилетить 45 літаків із військовою допомогою. За інформацією джерел у Міноборони, США поставлятимуть протитанкові засоби, а також стрілецьку зброю і засоби для контрбатарейної боротьби.