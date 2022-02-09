Бронежилети та каски для тероборони: в Україну прибула партія військової допомоги від Великої Британії
Насамперед амуніцію отримають підрозділи тероборони прикордонних областей, що стане попереджувальним сигналом для агресора.
Україна одержала чергову партію військової допомоги від Великої Британії. Літак із вантажем прибув до аеропорту "Бориспіль" 9 лютого. Він містив засоби індивідуального бойового захисту — бронежилети, каски тощо, повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
Борт зустрічав заступник Міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який підкреслив, що отримання чергової партії військової допомоги стало можливим завдяки домовленостям прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона й українського президента Володимира Зеленського.
"Ми високо цінуємо цю політичну підтримку та практичну готовність спільно захищати наші демократичні цінності. Отримане військове майно й оснащення будуть спрямовані для забезпечення потреб сил Територіальної оборони ЗСУ, які формуються та набувають початкових бойових здібностей", — повідомив чиновник.
Він додав, що оснащення насамперед отримають прикордонні підрозділи тероборони і це стане сигналом для агресора, що ми готові дати відсіч будь-яким його діям.
Нагадаємо, посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що керівництво Великобританії надало Україні ракети, які допоможуть протистояти російському флоту в акваторії Азовського та Чорного морів.
Раніше Фокус повідомляв про те, що Великобританія передала Україні 2 000 протитанкових ракетних комплексів NLAW. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, Сполучене Королівство має намір і надалі підтримувати Україну, її суверенітет і спільні інтереси.