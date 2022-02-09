Бронежилеты и каски для теробороны: в Украину прибыла партия военной помощи от Великобритании

В первую очередь амуницию получат подразделения теробороны приграничных областей, что послужит упредительным сигналом для агрессора.

Украина получила очередную партию военной помощи от Великобритании. Самолет с грузом прибыл в аэропорт "Борисполь" 9 февраля. Он содержал средства индивидуальной боевой защиты — бронежилеты, каски и т. д., сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Борт встречал заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который подчеркнул, что получение очередной партии военной помощи стало возможным благодаря благодаря договоренностям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы высоко ценим эту политическую поддержку и практическую готовность совместно защищать наши демократические ценности. Полученное военное имущество и оснащение будут направлены для обеспечения потребностей сил Территориальной обороны ВСУ, которые формируются и приобретают первоначальные боевые способности", — сообщил чиновник.

Он добавил, что оснащение в первую очередь получат приграничные подразделения теробороны и это станет сигналом для агрессора, что мы готовы дать отпор любым его действиям.

Напомним, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что руководство Великобритании предоставило Украине ракеты, которые помогут противостоять российскому флоту в акватории Азовского и Черного морей.

Ранее Фокус сообщал о том, что Великобритания передала Украине 2000 противотанковых ракетных комплексов NLAW. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Соединенное Королевство намерено и дальше поддерживать Украину, ее суверенитет и общие интересы.