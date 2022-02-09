"Будет что противопоставить русским на море": Британия вооружила Украину ракетами

Украинский дипломат заявил, что впервые ВМС Украины получили реальное оружие, которое поможет в противостоянии с российским флотом. Какое именно оружие, не уточнил.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что руководство Великобритании предоставило Украине ракеты, которые помогут противостоять российскому флоту в акватории Азовского и Черного морей. Об этом сообщает "НВ".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В интервью журналистам дипломат объяснил, что благодаря полученному от британских властей "реальному оружию" Украине наконец будет что противопоставить русским на море. Он также подчеркнул, что подобных средств "для развития" страна прежде ни от кого не получала.

"Великобритания ищет, если хотите, друзей. На кандидатуру такого друга Украина, в принципе, походит, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой дружба с нашим государством — а это в первую очередь противостояния с РФ, — Британия готова пойти на такой шаг", — объяснил украинский дипломат, добавив, что такая готовность подтверждается поставками вооружения, для чего были подписаны соглашения на 1,7 млрд фунтов стерлингов (2 млрд долларов).

"Это очень серьезные средства, которые мы для развития никогда не получали извне", — сказал Пристайко.

Выделенные средства пойдут на 4 конкретных проекта. Среди прочего, это 2 корабля тральщика для поиска мин, которые сейчас стоят на стапелях в Шотландии и модернизируются под потребности Украины. Эти корабли вначале будут строить в Великобритании, а затем на украинских судоверфях.

2 порта — в Черном и Азовском морях. И ракетное вооружение. "Впервые наши ВМС получают реальное оружие — ракеты, которые позволят нам наконец что-то противопоставить русским на море", — объяснил Пристайко, не упомянув, однако, о каких именно ракетах идет речь.

Ранее Фокус сообщал, что власти Эстонии и Германии передали ВСУ полевой госпиталь Role 2. Украинская делегация получила символичный ключ от госпиталя, на его развертывание уходит всего 20 минут.