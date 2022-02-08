Эстония и Германия передали украинской армии полевой госпиталь Role 2 (фото)

Во время церемонии передачи госпиталя украинской стороне передали символичный ключ. На разворачивание базы нужно всего 20 минут.

Эстония вместе с Германией передали Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

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Украинской делегации был передан символичный ключ от полевого госпиталя, а Маляр от лица страны выразила благодарность за общий подарок Эстонии и Германии.

[ + – ] Церемония передачи ключа от госпиталя

Эстонию представляла министр обороны Кейл Лаанет, а Германию — посол в Эстонии Кристине Хохман. Теперь символичный ключ замминистра обороны вместе с командующей Медицинских сил ВСУ бригадным генералом Татьяной Остащенко везут ключ от госпиталя в Украину.

[ + – ] Военный госпиталь для ВСУ Фото: АрміяInform

"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и военной медицины. Вместе с тем мы бы хотели, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке", — заявила Маляр.

[ + – ] Военный госпиталь для ВСУ Фото: АрміяInform

Церемония передачи состоялась на Военно-морской базе сил обороны Эстонии.

Указывается, что на разворачивание госпиталя нужно около 20 минут. Их можно использовать как по одному, так и в комплексе для оборудования полевого госпиталя.

Напомним, 29 декабря министр обороны Алексей Резников анонсировал передачу ВСУ мобильного полевого госпиталя. Вместе с этим глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась на Донбасс с рабочей поездкой.