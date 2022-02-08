Естонія та Німеччина передали українській армії польовий госпіталь Role 2 (фото)

Під час церемонії передачі госпіталю українській стороні передали символічний ключ. На розгортання бази потрібно лише 20 хвилин.

Естонія разом із Німеччиною передали Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role 2. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

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Українській делегації передали символічний ключ від польового шпиталю, а Маляр від імені країни висловила подяку за спільний подарунок Естонії та Німеччині.

[ + – ] Церемонія передачі ключа від госпіталю

Естонію представляла пані міністр оборони Кейл Лаанет, а Німеччину — пані посол в Естонії Крістіне Хохман. Тепер заступниця міністра оборони й командувачка Медичних сил ЗСУ бригадний генерал Тетяна Остащенко везуть символічний кключ від госпіталю в Україну.

[ + – ] Військовий госпіталь для ЗСУ Фото: АрміяInform

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія для лікування наших поранених та військової медицини. Водночас ми б хотіли, щоб поранених було менше, тому сподіваємось, що разом з цією допомогою розблокують можливість закупити зброю для України в Агентства НАТО з підтримки та постачання", — заявила Маляр.

[ + – ] Військовий госпіталь для ЗСУ Фото: АрміяInform

Церемонія передачі відбулася на Військово-морській базі сил оборони Естонії.

Повідомляють, щоб розкласти госпіталь, потрібно близько 20 хвилин. Його можна використовувати як по одному, так і в комплексі, щоб обладнати польовий шпиталь.

Нагадаємо, 29 грудня міністр оборони Олексій Резніков анонсував передачу ЗСУ мобільного польового госпіталю. Водночас голова МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушила на Донбас із робочою поїздкою.