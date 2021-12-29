Для стабілізації бійців. Німеччина передасть Україні мобільний польовий шпиталь (фото)
З 2014 року в Німеччині пройшло лікування понад 160 українських військових, також було передано медтоварів та обладнання на 13 млн євро.
Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role-2. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
За словами міністра, шпиталь надійде в Україну вже в січні наступного року. Починаючи з 2014 року Німеччина надала Україні медичних товарів та обладнання на 13 млн євро. Також за 7 років у Німеччині пройшли лікування понад 160 українських бійців.
Основне завдання шпиталю Role-2 — стабілізація та, за необхідності, оперування постраждалих перед їхнім доставленням у лікарні. Шпиталь складається з:
- амбулаторного відділення;
- кількох палат;
- ізоляторів і відділення інтенсивної терапії;
- до та після операційної зони, операційної;
- стоматологічного відділення;
- лабораторних і радіологічних відділень;
- адміністративного відділення.
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