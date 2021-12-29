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Для стабілізації бійців. Німеччина передасть Україні мобільний польовий шпиталь (фото)

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допомога німецької України
Фото: defpost.com | Мобільний польовий шпиталь Role II

З 2014 року в Німеччині пройшло лікування понад 160 українських військових, також було передано медтоварів та обладнання на 13 млн євро.

Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role-2. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

За словами міністра, шпиталь надійде в Україну вже в січні наступного року. Починаючи з 2014 року Німеччина надала Україні медичних товарів та обладнання на 13 млн євро. Також за 7 років у Німеччині пройшли лікування понад 160 українських бійців.

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Мобільний польовий шпиталь в Уганді

Основне завдання шпиталю Role-2 — стабілізація та, за необхідності, оперування постраждалих перед їхнім доставленням у лікарні. Шпиталь складається з:

  • амбулаторного відділення;
  • кількох палат;
  • ізоляторів і відділення інтенсивної терапії;
  • до та після операційної зони, операційної;
  • стоматологічного відділення;
  • лабораторних і радіологічних відділень;
  • адміністративного відділення.

Нагадаємо, на початку грудня США передали Україні останній транш військової допомоги, що враховує стрілецьку зброю та боєприпаси.

Також повідомлялося, що в ЗСУ протестували нові зимові черевики, які стали легшими і теплопровіднішими.