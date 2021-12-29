Для стабілізації бійців. Німеччина передасть Україні мобільний польовий шпиталь (фото)

З 2014 року в Німеччині пройшло лікування понад 160 українських військових, також було передано медтоварів та обладнання на 13 млн євро.

Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role-2. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

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За словами міністра, шпиталь надійде в Україну вже в січні наступного року. Починаючи з 2014 року Німеччина надала Україні медичних товарів та обладнання на 13 млн євро. Також за 7 років у Німеччині пройшли лікування понад 160 українських бійців.

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Основне завдання шпиталю Role-2 — стабілізація та, за необхідності, оперування постраждалих перед їхнім доставленням у лікарні. Шпиталь складається з:

амбулаторного відділення;

кількох палат;

ізоляторів і відділення інтенсивної терапії;

до та після операційної зони, операційної;

стоматологічного відділення;

лабораторних і радіологічних відділень;

адміністративного відділення.

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