Легше й теплопровідніше. У ЗСУ протестували нові зимові черевики (фото)

Взуття стало більш ергономічним і комфортнішим після тривалого носіння. Також берці стали теплішими та зручнішими для марш-кидків.

Центр управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення (ЦУРСМЗ) ЗСУ отримало завдання розробити нові зимові берці для заміни наявних через "парення" ніг у разі тривалого носіння. Про це повідомляє АрміяInform.

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Основне завдання, яке стояло перед представниками ЦУРСМЗ, полягало у підвищенні паропроникнення шляхом зміни основного матеріалу взуття. Тепер використовується не гладенький хром, а нубук. За рахунок цього повітря у взутті почало краще циркулювати.

[ + – ] Нова версія черевиків має краще проводити повітря Фото: АрміяInform

Зміни торкнулися також і конструкції черевика. Зокрема, зменшена їх висота та кут нахилу власне берця. Розробники змінили і люверси у нижній частині петель, що зменшує час на шнурівку.

Взуття оснастили новою текстурою підошви, яка тепер краще тримає зчеплення з поверхнею взимку. Також черевики стали зручнішими для бігу та марш-кидків. Додатково утеплили низ взуття, додавши неопрен у кевларову устілку. За рахунок змін вага черевиків зменшилася на 10%.

[ + – ] Берці отримали новий колір, щоб відповідати камуфляжу ЗСУ Фото: АрміяInform

"Ці берці набагато зручніші за попередні. За день нога зовсім не втомлюється, бо їхню вагу майже не відчуваєш. Хоча треба зауважити, що носила я їх поки не на полігоні, а в частині, бо моя служба переважно в штабі. Також зазначу, що ці берці тепліші за ті, що ми носили раніше", — розповідає військовослужбовиця Наталя, яка тестувала взуття у листопаді.

[ + – ] Нова підошва повинна зробити взуття більш стійким і зручним узимку Фото: АрміяInform

Також черевики отримали інший колір, щоб гармонізувати його з тоном основного камуфляжу у ЗСУ ММ14.

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