Легче и теплопроводнее. В ВСУ протестировали новые зимние ботинки (фото)

Обувь стала более эргономичной и комфортней после длительной носки. Также берцы стали теплее и удобнее для марш-бросков.

Центр управления развития и сопровождения материального обеспечения (ЦУРСМО) ВСУ получило задание разработать новые зимние берцы для замены существующих из-за "парки" ног при длительной носке. Об этом сообщает АрміяInform.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Основная задача, которая стояла перед представителями ЦУРСМО, заключалась в повышении паропроникновения путем смены основного материала обуви. Теперь используется не гладкий хром, а нубук. За счет этого воздух в обуви стал лучше циркулировать.

[ + – ] Новая версия ботинок должна лучше проводить воздух Фото: АрміяInform

Изменения затронули также и конструкцию ботинка. В частности, уменьшена их высота и угол наклона самого берца. Разработчики поменяли и люверсы в нижней части петель, что уменьшает время на шнуровку.

Обувь оснастили новой текстурой подошвы, которая теперь лучше держит сцепление с поверхностью зимой. Также ботинки стали удобнее для бега и марш-бросков. Дополнительно утеплили низ обуви добавив неопрен в кевларовую стельку. За счет изменений вес ботинок уменьшился на 10%.

[ + – ] Берцы получили новый цвет, чтобы соответствовать камуфляжу ВСУ Фото: АрміяInform

"Эти берцы намного удобнее предыдущих. За день нога совсем не устает, потому что их вес почти не чувствуешь. Хотя нужно заметить, что носила я их пока не на полигоне, а в части, потому что моя служба преимущественно в штабе. Также отмечу, что эти берцы теплее тех, что мы носили раньше", — рассказывает военнослужащая Наталья, которая тестировала обувь в ноябре.

[ + – ] Новая подошва должна сделать обувь более устойчивой и удобной зимой Фото: АрміяInform

Также ботинки получили другой цвет, чтобы гармонизировать его с тоном основного камуфляжа в ВСУ ММ14.

Напомним, для ВСУ разработали первые тактические перчатки. Заявляется, что они лучше американских Mechanix по ряду показателей.

Ранее для Национальной гвардии разработали первый женский бронежилет, учитывающий анатомию строения женского тела.